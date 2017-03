James Rodríguez vuelve a la realidad...

Después de brillar con la Selección Colombia, de marcarle un gol a Bolivia y otro a Ecuador en los recientes partidos de la eliminatoria, James Rodríguez regresó ayer a su impredecible realidad, la de no saber cuál será su futuro y si continuará o no en el Real Madrid, mientras se avivan los rumores de prensa que dan por hecho que su destino estará en otro club.

James no entrenó ayer con el Real Madrid. Mientras la mayoría de sus compañeros que tuvieron partidos con sus selecciones ya se unieron (menos Keylor Navas), él no alcanzó a llegar para integrar el reciente entrenamiento, antes del partido del domingo que será contra el Alavés. Sin embargo, a su regreso a Madrid se encontró con el mismo panorama de siempre: rumores y más rumores de su pronta salida del club, y la misma expectativa de si podrá tener minutos.



James volvió a su día a día



El jueves, el diario deportivo as, de España, lo recibió con una publicación en su página web, titulada ‘Zidane prepara un Madrid sin James’. Según la nota, el DT francés ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y no contará con James; es más, según as, una de las primeras decisiones del DT es que el club le busque salida.



Este informe se suma a otras versiones de la prensa española que en las últimas semanas han dado cuenta de la supuesta idea de Zidane de que el club lo venda, como se aseguró en el programa de TV El Chiringuito hace unos días.



Pero hay más. Mientras James estuvo con la Selección, trascendió la noticia del posible interés del Liverpool de Inglaterra para contratarlo. Según esta información, difundida por el diario The Mirror de Inglaterra, el DT del club inglés, el alemán Jürgen Klopp, fue quien pidió su contratación. Aunque el informe advierte que esa posibilidad se daría si el Real Madrid deja libre al jugador al término de la temporada y si el Liverpool clasifica a la Liga de Campeones.



Las noticias en torno al futuro de James ya son reiterativas. No de ahora. Desde el año pasado el jugador ha sido asociado con diferentes clubes europeos. De hecho, ya son 7 los equipos que estarían interesados en él: Liverpool, Chelsea y Manchester United, de Inglaterra; Bayern Múnich, de Alemania; Juventus e Inter, de Italia, y el PSG de Francia (véase gráfico). Recientemente, Liverpool y Bayern han sido los que más han sonado como interesados, aunque todo pasará por las negociaciones, ya que el Madrid intentaría perder lo menos posible de acuerdo con los 80 millones de euros que invirtió.



Otro hecho que ha generado más especulaciones en España es que James no estuvo en la foto de la publicidad del avión del patrocinador del club, Fly Emirates. En la imagen que llevará el avión para sus próximos vuelos están Cristiano, Bale, Benzema, Ramos y Marcelo. James estuvo el año pasado y ahora no, lo que se ha manifestado en España como una prueba más de que no está en los planes del equipo.



En contrapartida, ayer el propio Real Madrid, en su página web, publicó un video con las 11 asistencias de James en esta temporada, argumentando que es un “especialista” y que en todas sus temporadas en el Madrid supera los 10 pases de gol.



La fría realidad



James tuvo una pausa que, como casi siempre que va a la selección, le sienta bien. Lideró a Colombia en la obtención de los seis puntos y volvió a ser el James que la selección necesita. Sin embargo, de regreso en Madrid todo indica que seguirá siendo un jugador intermitente.



Por más de que James se resista a abandonar la plantilla blanca, como lo aseguró a comienzo de año, la realidad es que en lo que va del 2017 el panorama no ha cambiado. Ha tenido muy poca participación. Arrancó el año en buena forma, jugando y hasta con goles, pero luego de la lesión del sóleo que sufrió, volvió a perder protagonismo. Ha jugado solo en seis partidos de los 18 que van desde enero en la Liga de España.



En la Liga de Campeones se quedó en el banco de suplentes en el reciente partido de vuelta contra el Nápoles de los octavos de final. Y este fin de semana tampoco estaría, pues ni ha podido entrenarse con el equipo.



James brilló en la Selección Colombia, pero de regreso al Real Madrid volvió a su realidad: a los rumores y a su futuro incierto.



REDACCIÓN DEPORTES