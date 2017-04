'Tengo la sensación de repetir una pesadilla': Luis Enrique

El técnico del Barcelona, Luis Enrique, expresó sus impresiones luego de la contundente derrota de su equipo ante la 'Vecchia Signora', “Tengo la sensación de repetir una pesadilla, es una sensación lamentable. En la primera parte especialmente, hemos regalado dos goles y contra el Juventus eso cuesta. Tengo una sensación lamentable como entrenador", comparando el encuentro con la terrible noche que padeció en París, en los octavos de final.

Luis Enrique aseguró tener el '101 por ciento' de las responsabilidades de esta derrota y lamentó el hecho de no haber sabido transmitir sus conceptos tácticos a los jugadores, "No vi reflejado lo que quería ver y me responsabilizo al cien por ciento y eso cuesta. Tengo tiempo para empezar a pensar en otra remontada", aseveró el entrenador.

Andrés Iniesta Foto: AFP André Gomes, Lionel Messi y Gerard Piqué Foto: AFP

Por su parte el mediocampista Andrés Iniesta afirmó, “La sensación no es tan pésima como en París… Volvemos a tener una eliminatoria muy cuesta arriba. Si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, daremos la vuelta a la eliminatoria. Si no es así, será imposible", afirmó el capitán blaugrana.



EFE