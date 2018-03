América sigue su mala racha en torneos internacionales

En 2003, América estuvo cerca de volver a una final de la Copa Libertadores, algo que ya había vivido en 1985, 1986, 1987 y 1996. Ese año, alcanzaron a soñar con una final colombiana, pues los rojos enfrentaban a Boca Juniors en semifinal, mientras que en la otra llave, Independiente Medellín jugaba contra Santos.

Los dos colombianos quedaron eliminados y desde entonces empezó para el América una mala racha en torneos internacionales de Conmebol, en los que no volvió a tener figuraciones importantes. El último capítulo se vivió este jueves, cuando el modesto Defensa y Justicia lo goleó 0-3 en el Pascual Guerrero y lo eliminó en la primera fase de la Copa Suramericana.



Este torneo no ha sido de buenos recuerdos para los rojos. En su primera participación, en 2002, también quedó afuera en primera fase, tras perder los dos partidos con Atlético Nacional (1-2 en Cali y 1-0 en Medellín). Luego, en 2008, alcanzó los octavos de final, tras eliminar a Unión Atlético Maracaibo y Deportivo Cali, para después caer frente a Botafogo.

Nacional eliminó al América en la Copa Suramericana de 2002. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Sus dos últimas participaciones en la Copa Libertadores tampoco fueron gratas. En 2005 tuvo que jugar la fase previa, en la que eliminó a Mineros de Venezuela. Luego, ya en la fase de grupos, quedó afuera en una zona en la que avanzaron Medellín y Atlético Paranaense. Los rojos llegaron con opciones de clasificar, pero perdieron en el último partido, de locales, 0-1 con Libertad, que era último de la zona 1.



En 2009, América hizo su peor participación en la Copa Libertadores, al terminar de último, con tres puntos, en el grupo 4, que completaban Sao Paulo, Defensor Sporting y Medellín. Desde entonces no volvió a jugar torneos de Conmebol hasta este año. En ese 2009 fue último en la Liga en el segundo semestre y comenzó a construir el acumulado que lo llevó al descenso dos años después.

Wílmer Parra Cadena, frente a Sao Paulo, en la última participación de América en la Copa Libertadores, en 2009. Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO



Ahora, los rojos sufrieron su segunda derrota en casa en la Copa Suramericana y la más dolorosa. "Vos podés perder, pero no de esta manera, sin entregarte en la cancha. Sigo fuerte y creyendo en el grupo que tengo, lógicamente debemos analizar lo que ha pasado en los últimos partidos”, dijo el DT Jorge da Silva. “Yo vine al América a ayudar y me voy el día que no encuentre respuesta en los jugadores o hasta que me dé cuenta que es imposible", agregó.



DEPORTES