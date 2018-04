Lionel Messi hizo magia y Barcelona se coronó en España

Lionel Messi no para en su descomunal carrera de éxitos. Sigue acumulando títulos, rompiendo récords, dejando goles y fantasía en las canchas, y agrandando su leyenda no solo en el Barcelona, sino en el fútbol mundial. Este domingo anotó tres goles, que le sirvieron al Barcelona para vencer 2-4 al Deportivo la Coruña y sentenciar la Liga española, a tres fechas del final y con un partido pendiente.

Messi volvió a ser el guía, el maestro, el conductor de la victoria catalana en la consecución de este nuevo título, el número 25 de su historia y el noveno que celebra el crac argentino. En el cual, además, se coronó, sin jugar, el colombiano Yerry Mina. Messi se ha dado el lujo de anotar 32 goles en esta campaña, que todavía no acaba. Aún puede igualar o acercarse a los registros que ha tenido en otras temporadas, como en la de 2012-2013, cuando terminó con 46 anotaciones en la Liga.



En este año, el del Mundial, Messi no para de anotar. El argentino siempre está ahí, regando magia, constante. Se le escapó la Liga de Campeones, y eso tuvo que ser un duro golpe, pero ganó la Copa del Rey para hacer el doblete y mantener el dominio en España. Además, tiene prácticamente asegurado el trofeo de goleador de la Liga, por quinta vez en su carrera: ya lo hizo en 2010, 2012, 2013 y 2017. Lleva en este momento ocho más que el portugués Cristiano Ronaldo. Como si fuera poco, con los tres goles de ayer superó al egipcio Mohamed Salah, el delantero sensación del Liverpool, en la disputa por la Bota de Oro al goleador europeo.

Lionel Messi suma 32 goles en la disputa por la Bota de oro. Foto: EFE

Este domingo, Messi se animó hasta a dar declaraciones, a romper su habitual silencio para expresar su felicidad. “Fuimos muy superiores a los demás rivales y no perdimos casi ningún partido. Solo uno, en Copa, y lamentablemente el de Roma (en la Champions), donde tuvimos un resultado muy inesperado. Tiene mucho mérito ganar una liga sin perder ningún partido; es muy difícil. Tuvimos momentos difíciles y los superamos sin conocer la derrota, y eso es increíble”, dijo Messi después del festejo, sin soltar sonrisas, con su habitual seriedad, pero con una alegría interna que le brotaba de la mirada.

Un Barça imparable

No solo es Messi, también es Iniesta, el otro símbolo del equipo y quien está cerrando con broche de oro su ciclo en el cuadro catalán, tras anunciar que se marchará. “Lástima, como en su momento también se fueron Xavi o Mascherano, jugadores emblemáticos para el club. Ahora le toca a Andrés. Lamentamos que haya pasado esto en Champions y no se vaya con un triplete, pero creo que se va de una manera impresionante, con un doblete (Liga-Copa) más que merecido”, dijo Messi.

Barcelona es el campeón de la Liga en España 2017-18 Foto: EFE

También aportó el uruguayo Luis Suárez, quien lleva la bobadita de 23 anotaciones. Además de la seguridad que tuvo el portero Ter Stegen, quien solo ha recibido 21 tantos. Así, línea por línea, el club catalán mostró solidez. Ahora viene la incertidumbre del futuro.



El técnico Ernesto Valverde, en su primera temporada, coronó el doblete Liga y Copa, pero no la Champions. Por eso, aunque el presidente del club, Josep Bartomeu, lo respaldó, habrá que esperar las decisiones que se tomen. “Me he intentado meter dentro de la dinámica del equipo, no molestar demasiado, tratar de que estemos juntos, cuando sale peor o mejor. No soy el primer entrenador con el que ganan estos jugadores”, dijo este domingo Valverde.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET