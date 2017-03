Hasta en bajo nivel, James ha sido clave con la Selección Colombia

En una eliminatoria en la que a Colombia le ha costado muchísimo marcar goles, James Rodríguez ha aparecido en momentos claves del camino hacia Rusia 2018. Hoy, el ‘10’ de la Selección y del Real Madrid tiene cuatro tantos, y es el goleador del equipo en la eliminatoria. Además, llegó a 18 anotaciones con la amarilla: solo lo superan Radamel Falcao García (25), Arnoldo Iguarán (24) y Faustino Asprilla (20).

Todos sus goles han significado puntos: marcó el del empate 1-1 frente a Chile en Santiago. Luego, anotó el primero en la victoria 2-3 frente a Bolivia, en La Paz. También hizo el primero en el 2-0 frente a Venezuela, en Barranquilla; y el jueves, en el que pudo haber sido su partido más flojo con la Selección, jugando como local, logró salvar un error inicial al fallar un penalti, pero luego, después del rebote del portero Carlos Lampe, logró meterla y asegurar así la victoria frente a Bolivia.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

“Fue difícil, y mucho, pero también hay que saber sufrir. Lo importante es que se ganó y se sumaron los tres puntos, que son claves para seguir en la carrera hacia el Mundial”, declaró James, en la transmisión del Gol Caracol.



Pero a los cuatro goles hay que sumar las asistencias. Ese es el punto que aún falta por mejorar: lleva tres en la eliminatoria y comparte el primer lugar en ese campo con Carlos Bacca y Juan Guillermo Cuadrado. Le hizo una a Bacca en La Paz, otra en Barranquilla, frente a Ecuador, y una más a Macnelly Torres, contra Venezuela.

Carlos Bacca y James Rodríguez celebran uno de los goles frente a Bolivia en La Paz. Foto: Reuters/Archivo

Sin embargo, en los siguientes cuatro partidos no ha tenido pases de gol. Cabe recordar que no jugó ni contra Paraguay, en Asunción, ni contra Uruguay, en Barranquilla, por una lesión muscular. Curiosamente, en esos cuatro partidos no ha marcado ninguno de los delanteros del equipo y solo se convirtieron dos goles: el de James el jueves y un autogol de Marquinhos contra Brasil.



El otro aspecto que debe revisar James es el de los cobros de penalti. A Colombia le han pitado tres en esta eliminatoria y no ha metido ninguno. Dos de ellos los falló el ‘10’, contra Venezuela y contra Bolivia. Cabe recordar que en el Real Madrid no es el encargado de ejecutarlos.



A propósito del club blanco, la prensa española suele prestar especial atención a las actuaciones de James, y también a sus declaraciones. El diario Marca destacó el gol que marcó Rodríguez para destrabar un partido en el que Colombia no funcionó.

James Rodríguez celebra un gol contra Chile. Foto: AFP/Archivo

“James Rodríguez maquilló un mal día de la selección colombiana en Barranquilla con un gol, a rechace de un penalti que él mismo erró (...). Los de Pékerman se toparon con los palos y sus escasas soluciones ofensivas hasta que apareció su capitán para rescatar un buen resultado de un mal partido”, publicó Marca sobre el ‘10’, quien, aun jugando mal, fue determinante.



