La historia del polémico 'curso de cultura rusa' en la AFA

La escuela de Capacitación de la AFA había publicitado la convocatoria en redes sociales y en la página web de asociaciones. Este martes se dictaría un curso de idioma y cultura rusa en el edificio de la calle Viamonte. Estaba dirigido a "dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que concurran al Mundial". Lo dictaría el profesor de idioma ruso Eduardo Pennisi. Era una de las tantas iniciativas de la escuela de Capacitación, que depende de la Subcomisión de Educación y Responsabilidad Social de la AFA, presidida por Francisco Marín, histórico dirigente de Acasusso. Hasta ahí, nada que mereciera estas líneas...

Sin embargo, algo salió mal. Cuando los cerca de 50 asistentes al curso recibieron el manual con los principales conocimientos que les impartirían, algo les llamó la atención: "Qué hacer para tener una oportunidad con una chica rusa", se leía en letras grandes. Abajo, un texto en castellano. Eran cinco "tips" de conquista amorosa que no guardaban ninguna relación con el contexto del curso. Y, para colmo, estaban copiados de manera textual de un blog llamado "Amor está en ruso". Es un post que data del año 2015. "Las chicas rusas odian a los hombres aburridos", reza el punto 3. "No hagas las preguntas típicas. Sé original", se lee en el ítem 5. Más que un curso de cultura rusa, el contenido se parecía a un manual de seducción para turistas que viajen a San Petersburgo o Moscú.



Según pudo reconstruir LA NACIÓN, los asistentes al curso debieron entregar sus manuales. Cuando se los devolvieron, la página de los consejos amorosos ya no estaba. La habían arrancado. Luego del escándalo, el profesor que dictó el curso hizo una especie de descargo en su perfil de Facebook: "En el día de la fecha tuve la posibilidad de dar una charla sobre idioma y cultura rusa en la AFA. La clase fue excelente y con 50 concurrentes. Lo malo es que lamentablemente alguna persona malintencionada publicó un texto en internet sobre cómo relacionarse con mujeres en Rusia. Ese texto es falso, no lo publiqué yo ni la AFA y tampoco se dio en clase".



Lo concreto es que en la AFA saben que el manual repartido (que tiene el escudo de la AFA y se trata de un contenido oficial de la asociación) contiene expresiones misóginas. En off the record, dos dirigentes le confirmaron a LA NACIÓN que el presidente Claudio Tapia estaba "enojado" por la situación y que había ordenado un sumario interno para investigar quién había sido el responsable de mandar a la imprenta el manual con esos consejos. Durante la tarde se especuló con que la AFA emitiría un comunicado con las disculpas del caso por la situación, algo que, hasta ahora, no había ocurrido.

Una cantidad enorme de periodistas me escriben y me confirman que el manual que publicó la @afa sobre como relacionarse con las mujeres en Rusia es verdad. Lamentablemente desde la @afa me habían dicho algo que no era así . — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 15 de mayo de 2018



El curso de cultura e Idioma ruso no es la primera actividad que se dicta en la AFA desde que Claudio Tapia es presidente. El director de la Escuela de Capacitación de la AFA es Alejandro Taraborrelli, vicepresidente de Talleres de Remedios de Escalada, de la B Metropolitana. "Voy a investigar por qué pasó lo que pasó y si hubo alguien que quiso ensuciar todo el trabajo que venimos haciendo", dijo el directivo a LA NACIÓN. Además, destacó que en ningún momento el profesor Pennisi dictó los contenidos de la polémica ni habló sobre ellos durante la clase. Pennisi fue contratado por la AFA para dictar el curso por hablar el idioma ruso y haber vivido en ese país.



Alejandro Casar

La Nación (Argentina - GDA)