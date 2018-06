La FIFA denuncia a la página de reventa de entradas Viagogo

05 de junio 2018 , 05:53 a.m.

La FIFA anunció este martes que ha depositado una denuncia contra la página de reventa de entradas Viagogo, acusada de prácticas comerciales ilícitas en la gestión de los billetes para el Mundial de fútbol que comienza el 14 de junio en Rusia.

"En los pasados meses la FIFA ha recibido numerosas denuncias individuales, de asociaciones de defensa de los consumidores y de otros actores del mercado sobre las prácticas opacas y engañosas de Viagogo", declaró la FIFA en un comunicado.



La federación internacional, que precisó que la denuncia fue presentada en Ginebra el 4 de junio, indicó además que en los últimos meses mantiene "conversaciones fructuosas" con la UEFA para "coordinar acciones contra las plataformas (de venta de entradas) no autorizadas". No es la primera vez que Viagogo es cuestionada por su gestión de la venta de entradas.



En julio de 2016 la UEFA anunció que depositó denuncias en varias ciudades de Francia por la venta no autorizada de billetes durante la Eurocopa. Viagogo, especializada en la reventa de entradas por internet, ya había tenido problemas con la justicia francesa. En abril de 2014 el Tribunal de Gran Instancia de París dio la razón a la Liga de Fútbol Profesional, que había denunciado a la empresa por comercializar sin autorización billetes para la final de la Copa de la Liga.

AFP