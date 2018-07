Piqué le recordó a James la fiesta de Kevin Roldán

En una entrevista que se publicó en la cuenta de Youtube 'The Players Tribune', el español Gerard Piqué se reunió con el colombiano James Rodríguez en los días previos al mundial de Rusia 2018 para compartir anécdotas, preguntarle por varios aspectos de su vida y hacerle una curiosa invitación al '10'.



Como parte de la serie de videos 'Piqué+', los futbolistas hablaron de la experiencia de James en el Bayern de Múnich, su trayectoria en el fútbol profesional siendo parte de los clubes en Argentina, Portugal y España, y su debut en el Mundial de Brasil 2014.

"Fue algo único, yo quería hacer una Copa del Mundo para poder ir a otro club grande y salió más de lo que había pensado. Gané la Bota de Oro y llegamos hasta cuartos (Colombia nunca había llegado), fue histórico para mí y para Colombia también", le manifestó Rodríguez a Piqué sobre su participación en Brasil 2014.



Luego de que los futbolistas intercambiaran bromas sobre sus experiencias en los clubes y sus gustos gastronómicos por la cocina española y colombiana, hablaron de la relación de James con el entrenador Carlo Ancelotti.



"Yo con el pude hacer cosas buenas en el primer años, por qué no en un club como lo es el Bayern Munich", manifestó Rodríguez sobre su llegada al equipo alemán.



Mientras compartían un café, James y Piqué hablaron de sus expectativas sobre el Mundial de Rusia y los recuerdos de Rodríguez sobre las participaciones de Colombia con las Copas del Mundo y la alegría de conocer a glorias del fútbol como Leonel Álvarez.



Otro tema que no se le podía pasar al español entre las preguntas de su entrevista fue la fiesta de Cristiano Ronaldo en la que cantó Kevin Roldán, que en su momento generó una intensa polémica en España, a lo que el colombiano le contestó que no había pasado nada de lo que la gente rumoraba. "Yo estaba en muletas y la prensa decía que yo estaba bailando", le explicó James sobre la polémica fiesta.



Finalmente, el español Gerard Piqupé se despidió con una particular invitación hacia el colombiano James Rodríguez: "yo siempre he dicho que eres perfil Barça, tu forma de jugar y entender el fútbol (...) quiero que sepas que eres bienvenido", manifestó.

ELTIEMPO.COM