La Copa Libertadores pinta muy dura para Colombia

Salvo Nacional, que finalmente le sacó provecho a su condición de cabeza de grupo, el sorteo de la Copa Libertadores resultó muy duro para los otros tres equipos colombianos que clasificaron al torneo.

Los verdes, dos veces campeones de la Libertadores (1989 y 2016), enfrentará a Bolívar, Colo Colo y al debutante Delfín, de Ecuador. Más allá de la dificultad de tener que jugar en La Paz, donde nunca ha ganado en la Copa Libertadores, no parece un grupo tan complicado. Colo Colo no supera la fase de grupos de este torneo desde 2007.



El problema real para Nacional es el propio Nacional: tuvo un segundo semestre tormentoso, que acabó con eliminaciones tempraneras en la Copa Colombia y en la Liga, lo que le costó la salida al DT Juan Manuel Lillo. El reto será armar rápidamente la nómina y adaptarse a lo que quiere el argentino Jorge Almirón, su nuevo técnico, que este año llegó a la final del torneo con Lanús, así que experiencia ya tiene.



Millonarios tendrá un reto durísimo. La cabeza de su grupo, el 7, es Corinthians, que acaba de ser campeón brasileño. La última vez que Millos jugó fase de grupos, en 2013, también enfrentó a ese equipo, y perdió los dos partidos (2-0 en Brasil y 0-1 en El Campín).



Pero además estará Independiente, que acaba de ganar la Copa Suramericana. Ayer se quedó sin técnico, tras la renuncia de Ariel Holan, más por un problema que tuvo con las barras bravas que por lo futbolístico, porque venía jugando muy bien. El grupo lo completa Deportivo Lara, de Venezuela, que, en teoría, es el más flojo del grupo. Cabe recordar que avanzan los dos primeros de cada grupo y que el tercero pasará a jugar la Copa Suramericana.



Reto largo



El camino a la fase de grupos será mucho más largo para Santa Fe y Junior, que entrarán en competencia en la segunda ronda de eliminación directa. En el caso del actual subcampeón de la Liga, deberá esperar al vencedor del duelo entre Macará, de Ecuador, y Deportivo Táchira, de Venezuela. Y si supera esa llave, irá contra el vencedor de Santiago Wanderers y Melgar. En el papel, todo parejo. Pero después, vendría un camino durísimo: River Plate, Emelec y Flamengo. Falta ver qué nómina le arman a Gregorio Pérez, que ya tuvo su primera baja: Kevin Salazar se fue al Bucaramanga.



Junior, por su parte, esperará, primero, al ganador de la llave entre Montevideo Wanderers y Olimpia. Luego, tendría que enfrentar a Carabobo de Venezuela o Guaraní de Paraguay. Ya este año tuvo un reto similar y no lo superó: sacó a Carabobo, pero luego lo eliminó Atlético Tucumán. Terminó en la Copa Suramericana.

Si Junior pasa esas dos llaves, también se encontraría un grupo durísimo: Boca Juniors, el actual campeón argentino; Palmeiras, que busca revancha tras haberse armado para ganar la Copa Libertadores y fracasar en 2017, y Alianza Lima, en el papel, el más débil del grupo. Pero Junior también llegará en proceso de reconstrucción.

