Isco y un festejo especial para una hincha con padres sordos

El volante español Isco regaló un momento de felicidad a una pequeña hincha del Real Madrid en la victoria 2-3 sobre Sporting de Gijón. El jugador tuvo una dedicatoria especial en su segundo gol personal en este encuentro, a petición de su fanática.

El día previo al partido de la Liga de España, una pequeña se acercó con su familia a la firma de autógrafos en la que estuvo el jugador español. En medio del evento, la niña lo saludó, lo felicitó por su rendimiento y le pidió que si llegaba anotar un gol celebrara levantando el dedo meñique y el índice.



Para Isco fue curiosa la petición de la pequeña fanática y le preguntó por qué hacer así. La respuesta fue que sus padres sufren de deficiencia auditiva y esa señal significa en su lenguaje “te quiero”, a lo que el volante accedió.

Celebración de Isco Celebración de Isco. Celebración de Isco. Tomado del canal oficial de Real Madrid en Youtube.



Isco fue autor de dos anotaciones en el partido contra Gijón y fue la figura del encuentro. El momento de felicidad para los hinchas que le hicieron la petición el día anterior llegó sobre el final del partido, cuando le dio la victoria a Real Madrid y en su celebración mostró, con sus dos manos, la seña que le habían solicitado, mostrando gran felicidad por el tanto y darle el triunfo a su equipo.



Al final del encuentro el jugador afirmó que: “la celebración fue porque una chica se me acercó en la sesión de autógrafos y me dijo que sus padres eran sordos. Me pidió que hiciera el gesto si anotaba un gol, me acordé de ella y se lo dediqué.

