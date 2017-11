Emotiva carta de Serrat para pedir la renovación de Messi con el Barça

Estimado señor Josep Maria Bartomeu, presidente del Fútbol Club Barcelona:



Respetuosamente quiero hacerte llegar esta carta preocupado como estoy por un tema que desde hace demasiado tiempo mantiene confusos y desasosegados a socios y simpatizantes de nuestra entidad, incluso tal vez a usted también, y que estamos deseando rematar de una vez por todas con un final feliz.

Pido disculpas a los lectores de este prestigioso diario, especialmente a aquellos a los que el fútbol les tiene sin cuidado, por atreverme a aparcar por un breve rato el tema del “prucés” que en todas sus posibles formas y modalidades ha ocupado nuestros periódicos, tertulias, telediarios e, inclusive, programas del corazón.

Si me atrevo a hacerlo es porque en el escaso plazo de un mes y medio, es decir, en apenas 45 días, el enigma Messi ha de resolverse, si no está ya resuelto de manera definitiva.



Usted debería de saberlo mejor que nadie, señor presidente. Son 45 efímeros días, que podrían parecerse mucho a un vicrucis si recordamos los dimes y diretes que precedieron a la salida de Neymar del FCB sin que los aficionados —que no tenemos acceso a información privilegiada— pudiésemos adquirir conciencia oportuna, clara y veraz de lo que estaba ocurriendo.



Digámoslo claro. Culés del mundo: Leo Messi puede negociar a partir del 1.º de enero con quien quiera y por lo que quiera.



No va a ocurrir porque la Moreneta, que ocupa la tercera gradería sur, no lo va a permitir, pero no puedo evitar estar preocupado. Intranquilo, desasosegado.



Si este hombre veloz, chiquito y gambeteador se va de esta institución que uno sigue pensando que es la nuestra, señor Bartomeu, no le arriendo a usted las ganancias.



Pregunto al portero de la finca que es hombre informado en estos casos y me dice que esté tranquilo, que “Messi está renovado por poderes de su padre y su abogado. Solo falta que firme él y se hagan la foto”.



¿Qué extrañas razones les llevan a no hacerse la foto...?



Nos bastaría con una selfi o un fotomatón. Cualquier cosa vale.



Cuestión de pasta. Seguro, lógico y natural.



Nunca se me ocurriría discutirle el salario al jugador que mejor se lo gana y se lo hace ganar al equipo.



Cuando dicen que hay futbolistas que devengan barbaridades, estoy de acuerdo en que es así, pero no puedo evitar pensar en lo que se llevan los directores generales de sociedades bancarias y que, al contrario de Messi, en lugar de hacernos felices provocan con sus decisiones en la mayor parte de la sociedad disgustos irreparables, sin entrar en cálculos de lo que nos ha costado la corrupción de algunos políticos sin que por ello paguen con la cárcel o siquiera devuelvan el dinero.



Pasan los días sin que nadie sepa darme una respuesta al asunto.



Lo de Neymar también estaba arreglado, ¿se acuerdan...?

“Tudo bem, tudo bem...”. ¿Les suena ?



¿No era que solo faltaba la fotografía...?



Nadie es por sí solo un equipo. Hacen falta cómplices en cada línea. Para acompañar al maestro. Tal vez necesitamos a alguien más que Piqué, Busquets, Iniesta, Suárez, para completar esa compañía fiable que permita a la ‘Pulga’ regresar a los títulos y a los premios individuales que últimamente ha tenido que ver desde el asiento del lado.



Sr. Bartomeu & Cía., repasen esta parte del temario.



Usted, como exitoso empresario, debe saber que no basta con rodearse de amigos leales y que sean sobradamente ‘molt’ del Barça para alcanzar las metas. Un equipo técnico que ha firmado en los últimos años a Arda Turan, Aleix Vidal, Douglas, Adriano, Munir, Alcaser, André Gomes o Vermaelen no puede presumir de manejarse en el tapete del póquer futbolero con habilidad de tahúr.



Tanto les cuesta, señor presidente, hacer un esfuerzo y contarnos que está pasando. Es verdad que los socios de la entidad solo representamos un 3 % de los ingresos totales del Barça, pero aún somos el 100 % de la sociedad.



Busco otros secretos. Persigo otras razones que expliquen esta demora. Pero no las hallo. ¿Tendrá la familia Messi, por una u otra razón, ganas de mudarse a otra ciudad? No creo, al menos por el momento.



“Ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de tema”, decía James Joyce.



Querido Leo: Te he visto crecer como futbolista en nuestras divisiones inferiores y llenar nuestras vitrinas con trofeos que nos han llenado de orgullo. Será muy difícil que este club disfrute de otro jugador como tú, y la gratitud de los aficionados del FC Barcelona a ti, a pesar de lo efímeros que somos, será eterna.



No quisiera que vistieras otra remera que no fuera la blaugrana, pero si en algún momento como en alguna ocasión has dicho, decidieras, terminar tus días deportivos en Newell’s, te juro en el nombre del Negro Fontanarrosa que si mi corazón canalla aún palpita, te acompañará hasta el parque Independencia vestido de leproso para darte las gracias por tanto, tanto y tanto fútbol.



Blaugrana ‘al vent’.



JOAN MANUEL SERRAT

La Era del Diez: momentos claves de Messi en el barca

17 de septiembre del 2000



Presentó una prueba en el Fútbol Club Barcelona. Carles Rexach aconsejó su fichaje de manera inmediata.



14 de diciembre del 2000



Carles Rexach firmó el ‘contrato de la servilleta de papel’ para fichar al joven jugador.



16 de octubre del 2004



Debutó en la Liga con el Barcelona ante el Espanyol. Tenía 17 años.



1.º de mayo del 2005



Marcó su primer gol en partido contra el Abacete.



2 de julio del 2005



Argentina se convirtió en campeón del mundo sub-20 y Messi se proclamó máximo goleador y mejor jugador del torneo.



18 de abril de 2007



Marcó frente al Getafe un gol similar al de Maradona frente a Inglaterra en el Mundial 86. Corrió la misma distancia (62 metros) y superó el mismo número de jugadores (6, incluido el portero).



7 de julio de 2007



En su primera Copa América, marcó en cuartos y semifinales antes de que Argentina perdiera 3-0 contra Brasil en la final.



2 de mayo de 2009



Marcó 2 de los 6 goles en el histórico clásico de Liga del Santiago Bernabéu Real-Madrid vs. Barça.



27 de mayo de 2009



Marcó el segundo gol en la victoria del Barça ante el Manchester United por 2-0, en Roma, lo que supuso su primera Champions como protagonista.



27 de julio de 2011



Messi fue nombrado patrimonio deportivo histórico de la humanidad.



13 de julio de 2014



En el último partido del Mundial de Brasil tuvo ocasiones de marcar, pero no lo hizo y Alemania se quedó con la victoria. El jugador ha perdido tres finales con la Selección de Argentina: un mundial y dos de la Copa América.



11 de enero de 2016



Ganó su quinto Balón de Oro.



17 de abril de 2016



En el Barça-Valencia de Liga, Messi llegó a 500 goles como profesional.



23 de abril de 2017



Un gol de Messi en el último suspiro del clásico permitió al Barça seguir soñando con la Liga.