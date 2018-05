Un Keylor invencible y un Benzema efectivo, figuras del Real Madrid

Keylor Navas lo hizo de nuevo. Puso al Real Madrid en la final, este año en Kiev. Tiene cara de campeón. Cuatro años en el Real Madrid y puede ya levantar su tercera Copa de Europa. Cuenta un antecesor suyo en la portería, Santi Cañizares, cuando se junta en un café con amigos, que todos los clubes que ganan la Copa de Europa -ahora Champions League- son reconocibles por sus porteros.

En todas las épocas. Desde Sepp Maier a Oliver Kahn, pasando por Neuer, el Bayern Munich siempre ganó en Europa con un guardameta de fuste. El Bayern echó de menos ante el Real Madrid a Manuel Neuer. Cuando jugó Raúl en el Schalke 04, conoció de cerca a Neuer. No daba crédito el internacional español. Era De otro mundo. Daba puntos todos los fines de semana. El Bayern lo fichó rápido. Y la selección de Alemania creció con él hasta lo más alto del podio. Este martes en el Bernabéu, el Real Madrid tuvo portero de diez puntos. Keylor lo sacó todo. Fue valiente en las salidas, concentrado los 90 minutos, no dio opción al Bayern. En partidos tan igualados, el plus del portero vale por dos. El Bayern pagó cara su ausencia. Y el Madrid con el liderazgo del costarricense puso a su equipo en una nueva final. Favorito máximo a renovar el título en Kiev.

El 9 discutido

Karim Benzema, tantas veces denostado y criticado, volvió a emerger en el momento más oportuno, cuando el Real Madrid más lo necesitaba, en una semifinal de la Liga de Campeones. La pasada temporada apagó el intento de remontada del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón en el partido de vuelta con una jugada plagada de habilidad sobre la línea de fondo que aún está fresca en la retina del madridismo.



Fue, sin duda, su gran momento del curso, que, sin embargo, no le ha servido para ganarse el corazón de su afición, molesta con su aparente indolencia en buena parte de los encuentros y con su falta de gol. Benzema esta temporada no ha ganado en regularidad ni en efectividad ante las porterías contrarias.



Se ha criticado además su titularidad en buena parte de la campaña, aunque esta condición la había perdido en este último tramo, igual que Gareth Bale, ante el empuje de hombres como Lucas Vázquez o Marco Asensio. Zinedine Zidane decidió devolverle un lugar en el once para este encuentro de vuelta ante el Bayern Múnich y el exdelantero del Olympique Lyon fue el '9' que necesitaba el cuadro blanco ante el empuje y el nuevo intento de remontada del conjunto que dirige Jupp Heynckes.



Con el Real Madrid muy tocado ante el gol inicial de Joshua Kimmich, tan solo ocho minutos después supo ganarle la espalda al austríaco David Alaba para rematar de cabeza un centro medido desde la izquierda del brasileño Marcelo y firmar el empate.



No estuvo mucho más brillante en todo el primer periodo, pero en la primera acción del segundo tiempo ejerció de 'cazagoles', de '9' típico, al aprovechar un fallo garrafal del meta Sven Ulreich para situar al Real Madrid con ventaja y meterlo en la final de Kiev.



De villano a héroe, como tantas veces ocurre en la vida y en el fútbol. Benzema no marcaba desde el 31 de febrero, en un partido de Liga en Las Palmas, de penalti. En jugada no lo hacía desde el 18 de febrero en Sevilla ante el Betis. Y en la 'Champions', desde el encuentro ante el APOEL del 21 de noviembre, cuando también anotó dos dianas.



