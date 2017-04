Keylor Navas, 'el muro' del Real Madrid contra Barcelona

Así jugó el Real Madrid ante el arcelona el partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Liga disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Keylor Navas (7): Completó una mala primera parte y una segunda más acertada. Comenzó nervioso, con malos despejes, entregas erráticas y sin ser decisivo. Recibió su decimosexto gol consecutivo en un partido y parecía destinado a naufragar en un encuentro de gran calado. Sin embargo, en la segunda parte se repuso e hizo cuatro buenas intervenciones: la primera a Paco Alcácer, la segunda a Gerard Piqué en un cabezazo complicado del central del Barcelona, la tercera a Luis Suárez en un remate a bocajarro y la última a Piqué de nuevo. Su falta de acierto en la primera parte la suplió con unos segundos 45 minutos excelentes.



Carvajal (6): No se vio al gran Carvajal del partido de ida que jugó el Real Madrid ante el Bayern Múnich en Alemania. Sin embargo, cumplió en casi todas las fases del juego, aunque falló en el primer gol del Barcelona, en el que no pudo frenar a Messi cuando encaró la portería de Keylor Navas. Intentó alcanzar la línea de fondo en varias ocasiones sin mucha fortuna. Eso sí, pudo con su par, Paco Alcácer, que apenas tuvo opciones de desbordar al lateral derecho blanco. Luchador y cumplidor pero sin brillo.



Nacho (6): Volvió a cumplir como casi siempre. Bien al corte, sobre todo en alguna incursión de Messi, pero acabó desbordado por el resultado. El 2-3 final bajó la nota de casi todos los defensas del Real Madrid, que aunque no tuvieron la culpa de ningún gol, no pudieron ser brillantes para evitarlos.



Sergio Ramos (6): Hasta el primer gol de Casemiro, en el minuto 28, prácticamente no hubo noticias de Ramos en el partido. Ni para bien, ni para mal. Sin embargo, el central blanco salió de la nada para rematar al palo un centro de Marcelo que acabó en las botas de Casemiro, que hizo el primer gol del partido. El resto del choque, cumplió sin más y acabó expulsado por una entrada sobre Messi que pudo ser amarilla en vez de roja.



Marcelo (7): Se jugó la expulsión con un claro codazo a Messi en los primeros minutos del partido. Aunque no enamoró como ante el Bayern Múnich, sí resultó decisivo en algunas fases del partido. Nunca alcanzó ese nivel, pero aún así puso el centro del primer gol del Real Madrid, estuvo a punto de dar el segundo a Benzema y por fin sirvió a James Rodríguez el empate a falta de cinco minutos para el final. Incansable, acertado y eléctrico.

Kroos (4): El centrocampista alemán no tuvo su mejor día. En la primera parte falló muchos pases, alguno de ellos infantiles. No fue el metrónomo que acostumbra a ser. Aunque en el segundo acto tuvo un tímido despertar al principio, después volvió a mostrarse errático e incluso algo pasivo.



Casemiro (5): Aunque marcó el primer gol del partido, jugó con fuego durante toda la noche. Se mostró excesivamente duro y tuvo que ser expulsado en la primera parte. Nunca pudo con Messi, a quien solo pudo frenar en muchas ocasiones con faltas. Fue sustituido por Mateo Kovacic a falta de 20 minutos para el final. La tarjeta roja amenazaba a su figura y Zidane prefirió cambiarle antes de tiempo.



Modric (6): De más a menos, el centrocampista croata fue desapareciendo de un partido que comenzó bien, repartiendo buenos pases que sus compañeros no aprovecharon. Uno de ellos lo pudo aprovechar Benzema en un mano a mano que detuvo Ter Stegen. Después, el portero alemán despejó un disparo bien dirigido del croata antes del descanso. En la reanudación Modric apenas apareció y el Real Madrid lo notó.



Bale (4): Vivió una noche negra. Volvía de una lesión y acabó lesionado. Tal vez esté jugando su peor temporada desde que llegó al Real Madrid. El jugador galés no acaba de arrancar y cuando parece que va a hacerlo, acaba en la enfermería. Pese a sus últimas ausencias, Zidane apostó por él en el once titular. Comenzó en la izquierda, pero pronto se cambió de banda. Falló en varios centros, en un disparo y su aportación fue prácticamente nula. En el minuto 39 fue sustituido por Marco Asensio con problemas en su pierna izquierda. Ese fue su final anticipado a un mal día.



Benzema (6): Como casi todo el resto de sus compañeros, comenzó bien y se fue apagando. Inició el duelo con su buena movilidad característica, pero estuvo poco acertado de cara a la portería rival. Tuvo dos ocasiones claras, una en la primera parte y otra en la segunda. En ambas, apareció Ter Stegen para frenar el gol de Benzema.

Cristiano Ronaldo (6): Comenzó fuerte el partido. Desde el primer segundo salió enchufado y pudo provocar un penalti de Umtiti. Justo después, sentó a Piqué y lanzó un disparo que despejó Ter Stegen, que también evitó otro tanto del portugués en el minuto 20. A partir de ahí, se diluyó el resto del primer acto y en la segunda parte falló una ocasión clarísima con 1-1 que le sirvió en bandeja Marco Asensio. Se dejó los goles ante el Bayern y no acertó contra el Barcelona. Después de su triplete ante los alemanes, no pudo completar su semana mágica con algún gol contra el Barcelona.



Asensio (7): Saltó al campo al final de la segunda parte para sustituir al lesionado Bale. Mostró mucho desparpajo y creó varias ocasiones de gol. Sobre todo, una de Cristiano, que no supo aprovechar un gran pase de Asensio tras una buena cabalgada por la banda derecha. Como ante el Bayern Múnich, volvió a mostrar sus credenciales. No llegó al mismo nivel, pero tiene magia en sus botas.

Kovacic (6): Saltó al campo a falta de 20 minutos para sustituir a Casemiro, que estaba al borde de la expulsión. Con la roja de Sergio Ramos, tuvo que multiplicarse. Hizo un trabajo sucio invisible.



Jame Rodríguez (7): Jugó los últimos minutos y casi fue decisivo. Sustituyó a Benzema al final del partido y marcó el gol del empate que daba al Real Madrid media Liga. Después, hasta pudo hacer el 3-2, pero Ter Stegen lo evitó. El tanto final de Messi apagó una luz que volvió a brillar.



