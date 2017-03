Con Cuadrado un tiempo, Juventus derrotó 1-0 a Porto en la Champions

Juventus selló este martes el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones al revalidar el triunfo por 2-0 conseguido en el duelo de ida con un 1-0 en Turín, decidido por un penalti marcado por el delantero argentino Paulo Dybala.



El choque del Juventus Stadium estuvo condicionado por la expulsión del uruguayo Maxi Pereira al final de la primera mitad, que provocó el penalti del 0-1 y que dejó a su equipo con diez hombres durante toda la reanudación.



Tal y como había pasado en la ida, cuando el brasileño Alex Telles vio dos amarillas entre el minuto 25 y el 27, los portugueses pagaron errores individuales, lo que les impidió perseguir el sueño de una remontada.



Tras caer ante el Bayern Múnich en los octavos de final de la pasada temporada, el Juventus logró este año meterse entre los ocho mejores equipos de Europa y conocerá el viernes su rival en los cuartos en el sorteo de Nyon (Suiza).



El técnico de los turineses, Massimiliano Allegri, incluyó en el once a los argentinos Dybala y Gonzalo Higuaín, el croata Mario Mandzukic y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, y su equipo volvió a mostrarse muy sólido tanto en defensa como en ataque.



Por su parte, el entrenador del Porto, Nuno Espírito Santo apostó por la pareja de delanteros formada por el brasileño Tiquiño Soares y el portugués André Silva, aunque los dos futbolistas terminaron perjudicados por la expulsión de Pereira.



Juventus encaró el choque con gran concentración, determinado en gestionar el ritmo de juego sin conceder espacios al contragolpe a los rápidos delanteros del Porto. Los campeones de Italia crecieron con el pasar de los minutos y, tras dos cabezazos peligrosos de Mandzukic, consiguieron en el minuto 41 una pena máxima por una mano de Pereira, que interceptó irregularmente un remate del ‘Pipita’ Higuaín.



El árbitro rumano Ovidiu Hategan castigó al lateral derecho del Oporto con la roja directa y Dybala batió al portero español Iker Casillas con un zurdazo cruzado que encarrilaba la eliminatoria a favor de los turineses. Tal y como había pasado en el partido del Do Dragao, el Oporto tuvo que jugar con diez hombres durante toda la segunda mitad, lo que acabó con sus opciones de remontar.



En la reanudación, Allegri dio paso al extremo croata Marko Pjaca y al defensa central Andrea Barzagli con el objetivo de gestionar energías y de dar más equilibrio a su equipo. Aprovechando la superioridad numérica, los turineses se hicieron con la posesión del balón ante un Oporto al que le costaba presionar alto y que no lograba acercarse de forma peligrosa a la portería de Gianluigi Buffon.



El delantero portugués Diogo Jota, cuya ficha pertenece al Atlético Madrid, tuvo la única buena oportunidad para su equipo cuando el duelo ya estaba sentenciado, pero su vaselina terminó fuera por pocos centímetros. Esa fue la última emoción de un partido que estuvo constantemente bajo control del Juventus y que permitirá a los hombres de Allegri volver a disputar unos cuartos de final de la Liga de Campeones.



El club "bianconero" suma ya 21 partidos sin perder en su campo en competiciones europeas y alimentó sus sueños de llegar hasta el final en una competición que no gana desde 1996.



Ficha técnica:

Juventus: Buffon; Alves, Bonucci, Benatia (Barzagli, m.60), Sandro; Marchisio, Khedira, Cuadrado (Pjaca, m.46), Dybala (Rincón, m.78), Mandzukic; Higuaín.



Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layún; Danilo Pereira, André, Torres (Otávio, m. 70), Brahimi (Jota, m.67); Tiquinho, Silva (Boly, m.46).



Gol: 1-0, m.41: Dybala, de penalti.



Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM). Mostró cartulina amarilla a Cuadrado (m.12), Layún (m.30) y André (m.36). Expulsó con roja directa a Maxi Pereira (m.41).



Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones jugado en el Juventus Stadium ante cerca de 41.000 espectadores.



EFE