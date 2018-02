Tottenham, con Dávinson Sánchez, le sacó el empate 2-2 a Juventus

Juventus se emocionó con un inicio trepidante pero acabó resignado al empate 2-2 y a definir su futuro en Londres, contra un Tottenham que fue un tributo al orden.

Era un tromba Juventus. Apenas al minuto 2 un tiro libre sirvió para que la jugada del entrenamiento se convirtiera en gol: Pjianic cobró a un costado ya apareció Higuaín justo para celebrar.



No acababa de entender lo que pasaba el Tottenham cuando al minuto 9 caía el segundo, falta contra Bernardeschi en el área y al cobro por poco llega el arquero Lloris, pero no. Dos goles en contra y K.O. británico.



Pero estaba Kane en la cancha… y también estaba el interminable arquero Buffon. Una vez intentó con un cabezazo fantástico abajo Kane pero llegó el ‘cuarentón’ de la Juventus; otra vez quiso el inglés al 31 con un remate cruzado y de nuevo con la punta de los dedos salvó el arquero. Y entonces, premio a la paciencia: remate cruzado de Kane en una impecable salida por izquierda y el juego se ponía 2-1.



Un momento clave fue la segunda falta en el área, de Aurier a Dourglas Costa. Higuaín fue de nuevo al cobro pero esta vez estrelló el remate en el travesaño. Así se fueron al descanso.



Para el complemento, Bernardesh se perdió el tercero de la Juve con un remate al segundo palo de Lloris quien alcanzó a desviar la pelota con los dedos. Y otra vez salvó el portero a los ingleses el cabezazo de Mandzukik.



¿Dávinson Sánchez? Sufrió con los pases profundos a Higuaín y la velocidad de Bernardeschi pero no tuvo culpa en los goles y en el complemento se le vio mucho más sereno, como todo el Tottenham.



El empate llegaría al minuto 71, tras una falta para tiro libre contra Dele Alli: Eriksen cobró por abajo, sorprendiendo a la zaga italiana. ¡Dos goles de visitante! Tremenda reacción la de los hombres de Pochettino.



De ahí en más el juego se fue inclinando contra el área de los británicos, con buena respuesta de Lloris y mucho trabajo para Dávinson y los hombres de la zaga. Hasta se salvaron de un gol en contra en una veloz salida de Douglas Costa sobre el final.



El punto premió el orden de Tottenham y castigó a Juventus, que no pudo ampliar su ventaja y cedió mucho terreno en la Champions en su patio.

Síntesis

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Álex Sandro; Khedira (Bentancur, m.66), Pjanic; Bernardeschi, Douglas Costa (Asamoah, m.92), Mandzukic (Sturaro, m.76), Higuaín.



Tottenham: Lloris; Aurier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dembele, Eriksen (Wanyama, m.91), Dier; Lamela (Lucas, m.88), Alli (Son, m.84), Kane.



Goles: 1-0, m.2: Higuaín; 2-0, m.9: Higuaín (pen.); 2-1, m.35: Kane; 2-2, m.71: Eriksen.



Árbitro: Felix Brych (ALE). Mostró cartulina amarilla a los locales Benatia (m.45), Higuaín (m.59) y Bentancur (m.80) y a los visitantes Davies (m.8) y Aurier (m.47).



Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Juventus Stadium de Turín (norte de Italia) ante cerca de 41.000 espectadores.



Redacción Futbolred