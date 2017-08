Junior vs. Cali, duelo copero en la Suramericana

A su buen andar en la Liga Águila, torneo en el que marcha segundo con 12 puntos tras derrotar 2-0 a Nacional, y en la Copa Águila, donde avanzó a cuartos de final tras eliminar al Once Caldas, Junior desea agregarle ahora la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, donde este jueves, a partir de las 7:45 p.m. en el estadio Roberto Meléndez, recibirá la visita del Deportivo Cali.

El conjunto rojiblanco llega con ventaja, ya que en el partido de ida de esta serie, disputado el pasado 13 de julio en el estadio Palmaseca, empató a un gol con los azucareros. Cabe anotar que en caso de empate en el gol diferencia, el equipo que haya marcado el mayor número de tantos como visitante avanza a la siguiente fase.



La tranquilidad que reina en Junior debido a sus buenos resultados en los tres torneos que afronta, solo fue alterada este martes con la confirmación de la sanción a Teófilo Gutiérrez, a quien le impusieron dos semanas de suspensión por intentar engañar al árbitro durante el partido ante Nacional. Teófilo no tendrá problemas para actuar este jueves ante los verdiblancos, ya que dicha sanción solo cobija los partidos de la Liga Águila.



Lo más probable es que ante el Cali, Junior presente el mismo onceno que inició contra Nacional. Por lo menos es lo que ha insinuado el técnico Julio Comesaña. “Nosotros vamos a jugar con lo mejor que tengamos, este un partido que permite continuar en una ronda internacional y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para pasar”, señaló el colombo uruguayo, quien cursó una invitación a no confiarse por haber marcado un gol en calidad de visitante.



“Ellos están en una pequeñísima desventaja, que es una pequeña ventaja para nosotros, pero ni se nos puede pasar por la cabeza salir a jugar este partido pensando en que tenemos una ventaja de un gol como visitante”, remarcó.



Y aunque el Deportivo Cali no atraviesa un buen momento en la Liga, Comesaña sigue teniendo un buen concepto del equipo que dirige Héctor Cárdenas. “Ha comenzado insertando algunos jugadores y eso trae complicaciones, pero es un buen equipo, lo demostró en el torneo anterior. Tiene buenos jugadores y un buen entrenador”.



Las únicas bajas de Junior para este encuentro son el defensa central Deivy Balanta, expulsado en el partido de ida, y el uruguayo Matías Mier, que arrastra una suspensión desde la Copa Libertadores que disputó con su anterior club, Peñarol.



El ganador de la serie entre Junior y Deportivo Cali se enfrentará en octavos de final al cerro Porteño de Paraguay, equipo que dirige Leonel Álvarez, y que eliminó a Boston River de Uruguay.

Cali, a resucitar en la Suramericana

Para renacer el Deportivo Cali, viaja a Barranquilla para enfrentar al Junior, por el partido de vuelta de la copa suramericana. Compromiso que va empatado, pero con la ventaja en la serie del Junior, por haber conseguido un gol en condición de visitante.



El equipo azucarero ha trabajado a conciencia, para tratar de superar la mala racha de resultados, a los que ha estado evocado los verdiblancos en el inicio de la liga águila II. Los dirigidos por Cárdenas esperan pasar esta eliminatoria y así poder comenzar a enderezar el camino en la liga águila de este semestre.



“El partido de este jueves debe ser de mucha paciencia, vamos a plantear un juego de acuerdo a nuestras fortalezas para demostrar lo que somos”, expreso Cárdenas en rueda de prensa a la prensa vallecaucana.



El conjunto verde no podrá contar en el compromiso de este jueves, con dos de las nuevas incorporaciones hechas para este semestre. Cada uno de ellas por cuestiones totalmente diferentes, Andrade no podrá ser tenido en cuenta, porque no alcanzo hacer inscrito para esta competición. Delgado procedente del Tolima, no podrá contar con él durante todo el torneo, pues ya jugo con el equipo vinotinto y oro en este torneo.



Con la vuelta a concentración de los juveniles John Janer Lucumi y Kevin Balanta, quien regresa de una lesión, en la final frente a Nacional en Medellín.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Sebastián Hernández, James Sánchez, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar.

DT: Julio Comesaña



Cali: Ricardo Jerez; Luis Manuel Orejuela, Danny Rosero, Néstor Moiragui, Jeyson Angulo; Andrés Pérez, Cristian Rivera, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Cesar Amaya; Pablo Sabbag.

DT: Héctor Cárdenas



Estadio: Metropolitano

Hora: 7:45 p. m.

TV: Fox Sports



Manuel Ortega Ponce

Para EL TIEMPO

Barranquilla



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol