Junior, por el último paso hacia la fase de grupos de la Libertadores

Junior está a noventa minutos de volver a una fase de grupos de la Copa Libertadores de América y enfrentar nuevamente a Boca Juniors y por primera vez en su historia a dos equipos con tradición en el continente como Palmeiras y Alianza Lima.

Para ello deberá superar un último escollo que es Guaraní, ante el cual intentará valer la ventaja mínima obtenida en el partido de ida disputado la semana pasada en Barranquilla, donde se impuso 1-0 con gol de Yimmi Chará.



Este jueves, el equipo rojiblanco le devolverá la visita a los paraguayos en el estadio Defensores de Chaco, juego que se iniciará a las 7 y 30 de la noche con arbitraje del argentino Néstor Pitana.



Junior sufrirá la ausencia del lateral izquierdo Yonatan Murillo, quien por lesión no viajó a Asunción. Su más seguro reemplazante será Germán Gutiérrez.



El técnico Alexis Mendoza no solo confía en que su equipo mantenga el resultado sino en que pueda aprovechar los espacios que deje el rival. “Los goles que no entraron acá, van a entrar allá”, aseguró tras el juego de ida.



Por los lados del Guaraní, una de las novedades será la baja del atacante Pablo Velázquez, expulsado en Barranquilla. Su reemplazo será Luis Caballero. La otra variante es el ingreso del volante argentino Ezequiel Videla en lugar de Fidencio Oviedo.



“Es una final para nosotros porque nos va a dar la posibilidad de entrar en la fase de grupos. Lo más importante es estar concentrados, convencidos del trabajo que vamos a hacer dentro de la cancha. El grupo está fortalecido, tenemos fe de que vamos a clasificar, somos un gran equipo y vamos a dejar el nombre de Junior en alto”, comentó el atacante Teófilo Gutiérrez.

Lo más importante es estar concentrados, convencidos del trabajo que vamos a hacer dentro de la cancha. FACEBOOK

Desde 2012, Junior no disputa la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese año hizo parte del Grupo 3 junto a Unión Española, Bolívar y Universidad Católica, quedando eliminado al ocupar la tercera posición.

En 2017, dirigido por el samario Alberto Gamero, no pudo acceder a la fase de grupos al ser eliminado por Atlético Tucumán, al que le ganó 1-0 en Cartagena, resultado que no pudo sostener en territorio argentino donde cayó 3-1.



Probables alineaciones



Guaraní: Víctor Centurión; Robert Rojas, Julio Cáceres, Luis Cabral, Miguel Benítez; Rodolfo Gamarra, Jorge Morel, Ezequiel Videla, Gabriel Esparza; Marcelo González, Luis Caballero

DT Sebastián Saja



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Yony González; Luis Carlos Ruiz

DT Alexis Mendoza



Árbitro: Néstor Pitana (Argentina)



MANUEL ANTONIO ORTEGA

REDACTOR DE EL TIEMPO

Barranquilla