Junior, sin Teo y sin el Mudo Rodríguez ante Olimpia en la Copa

Las ausencias del atacante Teófilo Gutiérrez y el defensa peruano Alberto Rodríguez fueron la novedad en el grupo de viajeros del Junior, el cual se desplazó este lunes a Ciudad de Panamá, de donde hará hoy conexión con Asunción, sede del partido de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay, este jueves.

Teófilo y Rodríguez inicialmente estaban en los planes del técnico Alexis Mendoza para el viaje a la capital guaraní, pero tras el entrenamiento matinal desarrollado ayer en privado en la sede Adela de Char, el timonel rojiblanco optó por desafectarlos.



La decisión de no incluir a Teófilo en el grupo que viajó a Paraguay la tomó el propio jugador, que le comunicó al técnico Mendoza que no se había sentido bien en el partido del pasado sábado, en Cartagena, ante el Medellín. En dicho encuentro, el atacante barranquillero ingresó en el minuto 18 del segundo tiempo en lugar de Jarlan Barrera.



“Teo está bien, pero él se conoce y ha considerado que le hace falta. Nosotros también aspiramos a que él sea más y la respuesta no las dio los 30 minutos que estuvo. Para él debe ser muy estresante y muy difícil, pero poco a poco va a ir saliendo de eso y nosotros lo vamos a aprovechar”, dijo el técnico Mendoza, quien desmintió que el jugador se hubiera vuelto a lesionar.



“Él decidió esperar porque le dolió donde se lesionó y eso le preocupó y prefiere mejorar su condición física, que sabe que le hace falta y que pensamos que podía tomarla a medida que iba jugando, pero él prefiere hacerlo de otra forma y nosotros lo vamos a ayudar para que invierta menos tiempo en recuperar su mejor forma deportiva y física y que eso nos sirva para poder utilizarlo muy pronto”.



En cuanto a Rodríguez, este no se ha recuperado totalmente de la fatiga muscular en el gemelo de su pierna izquierda y que le hizo abandonar el partido del pasado miércoles ante Real Cartagena, en El Carmen de Bolívar. En dicho encuentro, el ‘Mudo’ solo actuó 45 minutos.



Para sustituir a Teo y a Rodríguez, Alexis Mendoza convocó a Jonathan Ávila y a Kevin Aledasanmi. El primero no actúa desde el año pasado cuando una lesión lo sacó del campeonato y el segundo fue uno de los jugadores ascendidos del Barranquilla Fútbol Club y fue inicialista ante Real Cartagena.



Las bajas de Teo y Rodríguez se suman a la del atacante uruguayo Jonatan Álvez, quien debe purgar dos fechas de suspensión por su expulsión en el último partido que disputó en la Copa Libertadores del año pasado con el Barcelona de Ecuador.



La nómina de 18 jugadores que partió ayer a Panamá es la siguiente:



Arqueros: Sebastián Viera y José Luis Chunga.



Defensas: Marlon Piedrahita, Yonatan Murillo, Rafael Pérez, Jorge Arias y Jonathan Ávila.



Volantes: Luis Narváez, Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Matías Mier, James Sánchez, Luis Díaz, Jarlan Barrera y Yimmi Chará.



Delanteros: Yony González, Luis Carlos Ruiz, Kevin Aladesanmi.

El partido contra Olimpia se jugará a partir de las 7:30 p. m. en el estadio Defensores del Chaco. El de vuelta será el 1 de febrero en el Roberto Meléndez, a partir de las 5:15 de la tarde.



Si Junior avanza ante Olimpia se jugará su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores contra el vencedor de la serie entre Carabobo de Venezuela y Guaraní de Paraguay. Si supera esta ronda ingresará al Grupo 8 del torneo continental donde se enfrentaría a Boca Juniors, Palmeiras y Alianza Lima.



MANUEL ANTONIO ORTEGA

EL TIEMPO

Barranquilla