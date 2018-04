Junior, a un paso de la eliminación: perdió 1-0 contra Boca Juniors

Junior sigue de capa caída en la Copa Libertadores. Este miércoles volvió a perder, esta vez 1-0 con Boca Juniors en La Bombonera. Con gol de Cristian Pavón, en el primer tiempo, el equipo argentino sumó los tres puntos y dejó prácticamente eliminado a los colombianos. Dos derrotas en los mismos partidos, es el saldo del equipo de Barranquilla en el torneo continental.

Ni en el trámite del juego, ni en el resultado, Junior no fue superado ampliamente. Sin embargo, en su mejor momento del partido Boca supo definir. A los 27 minutos, en una jugada que los argentinos llevaron de lado a lado de la cancha, al final Cristian Pavón encaró y sacó un remate acomodado al palo más lejano de Sebastián Viera que nada pudo hacer.



Junior tuvo personalidad para afrontar el juego en un campo hostil, pero no todos sus jugadores estuvieron a la altura del compromiso. Entre Víctor Cantillo, Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez le dieron manejo al partido y en varias ocasiones pudieron marcar el empate.



Teo, sin duda, tuvo las dos más claras al inicio del segundo tiempo, pero sus fallas en definición no permitieron la igualdad. Por su parte, Boca estuvo muy confundido en el complemento y sus mejores hombres no aparecieron.



Solo Wanchope Ábila logró destacarse. A los 20 minutos generó un penalti a favor de los xeneizes, pero el mismo delantero mandó su disparo a la tercera bandeja de la grada de La Bombonera.



Después del mazazo por no anotar Boca estuvo más impreciso y le cedió completamente el balón a Junior, no obstante, el técnico Alexis Mendoza le hizo la vida más fácil a los argentinos sacando de la cancha a sus dos mejores jugadores: Teo Gutiérrez y Yimmi Chará.



Al final, en la cabeza de Jonatan Álves, uno de los refuerzos del Junior, estuvo la opción más clara, pero su cabezazo no fue eficaz.



Junior sigue sin sumar puntos en la Copa Libertadores, está en la última posición del Grupo 8 con cero puntos y una diferencia de gol de -4. En la próxima jornada enfrentará a Alianza Lima y allí deberá ganar para no quedar eliminado.



