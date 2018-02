Junior igualó 0-0 con Guaraní y avanzó a los grupos de la Libertadores

Junior de Barranquilla hizo un partido inteligente y empató en Paraguay contra Guaraní 0-0. En su partido como local, derrotó a su rival por 1-0, resultado que le sirvió para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Con un primer tiempo de pocas emociones, los tiburones aguardaron en su campo y mantuvieron el resultado. Con una llegada de Yimmi Chará buscó el equipo colombiano, pero el portero rival no dejó pasar el balón. Esta llegada, fue la única de Junior en la primera parte.

Sin embargo, Guaraní sí buscó el partido y llegó en varias ocasiones con peligro de gol. Al minuto 20, Rodolfo Gamarra intentó por la vía aérea, pero Sebastián Viera atajó lo que era el primer gol de los paraguayos.

Luego del entre tiempo, los tiburones tuvieron un duro partido en que aguardaron el resultado y lograron mantener su arco en cero. Sin embargo, Guaraní llegó con más intensidad y buscó más la partería de Viera.

Al minuto 72, Viera, de nuevo, sacó una pelota complicada dentro de su área y la mandó al tiro de esquina, en una segunda mitad en la que los paraguayos subieron su ritmo de juego y llegaron con más facilidad al arco de los tiburones.



En los últimos minutos, Guaraní no tuvo la claridad para definir. Llegó con opciones importantes de gol, pero no logró tener una buena definición y no pudo anotar en la portería que defendía Viera.



Así terminó el encuentro, Junior eliminó a Olimpia de Paraguay y a Guaraní para avanzar a la fase de grupos en la Copa Libertadores. A los barranquilleros les tocó uno de los más complicados, en que enfrentarán a Boca Juniors, Alianza Lima y Palmeiras.

