Junior va por la remontada contra Olimpia para seguir en la Copa

El goce carnavalero se tomó ayer la práctica del Junior con la presencia de Valeria Abuchaibe Rosales, soberana de las fiestas, quien llegó a contagiar con su entusiasmo y su energía a los integrantes del equipo rojiblanco con vistas al partido de Copa Libertadores este jueves contra Olimpia de Paraguay.

Aunque varios le sacaron el cuerpo a la Reina a la hora de salir a bailar, de todas formas no le faltaron parejos. Entre los que se atrevieron a seguirle el paso a Valeria estuvieron Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará y Germán Gutiérrez.



La alegría de Teófilo era notoria, no solo por la presencia de Su Majestad Valeria, sino porque fue convocado para el duro encuentro ante Olimpia. Hace una semana, Teo había sido descartado. A comienzos de esta semana seguía estando en duda, pero ayer fue confirmado por el cuerpo técnico rojiblanco.



“Ya estoy recuperado, al 100% y a disposición del entrenador. Me siento feliz de poder reaparecer en el ‘Metro’. Lo más importante es que vuelvo a las canchas y en un gran partido”, señaló el atacante barranquillero.



Ante Olimpia es un partido que en Junior nadie se quiere perder. Ni el técnico Alexis Mendoza, quien confirmó que estará hoy en la cancha del Roberto Meléndez, pese a que el martes fue sometido intervención quirúrgica de urgencia, la cual resultó exitosa.



Con Alexis dando indicaciones en la raya, con Teófilo en el banco y con la posibilidad de que ingrese en cualquier momento a dar una mano, Junior espera remontar el 1-0 con el que cayó ante Olimpia la semana pasada en Asunción y avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores en donde lo espera otro paraguayo: Guaraní, que sería su último escollo para acceder e la fase de grupos donde enfrentaría a Boca Juniors, Palmeiras y Alianza Lima.



“Juntos lo podemos hacer mejor”, fue el mensaje que Alexis Mendoza le envió a la hinchada del Junior a través de un video difundido por las redes sociales del equipo rojiblanco, en la cual el técnico pidió el respaldo masivo para sus dirigidos en el partido ante Olimpia.



Ante la ausencia de Alexis Mendoza en el entrenamiento de ayer, la vocería del cuerpo técnico la tomó su hijo Alexis Jr., quien expresó su opinión sobre el partido y sobre el rival. “Nosotros esperamos a un Olimpia que va a tratar de venir a cuidad el resultado, pero a la vez no va a esconderse atrás. Es un equipo que tiene grandes jugadores, que hizo un buen partido contra nosotros allá. La serie es muy pareja, a nosotros nos corresponde voltearla a favor nuestro”.



En Junior, una de las dudas es si Yonatan Murillo repite como lateral izquierdo luego de su floja actuación en el juego de ida donde no pudo controlar al colombiano Mauricio Cuero. Murillo sería reemplazado por Germán Gutiérrez. E Otra modificación sería el ingreso desde el inicio de Jarlan Barrera por Yony González. En Olimpia, el único cambio que se anuncia es la entrada de Richard Ortiz por el lesionado William Mendieta.

Presentamos nuestra nómina de convocados para enfrentar a Olimpia en el juego de vuelta por #CONMEBOLLibertadores

¡A DAR LA VUELTA!#VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/GW7YYOelTq — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 7 de febrero de 2018

El juego se iniciará a las 9:15 p.m. y tendrá la conducción arbitral del argentino Patricio Loustau.



Probables formaciones:



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jorge arias, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Jarlan Barrera, Luis Díaz; Luis Carlos Ruiz.



Olimpia: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Juan Patiño, José Leguizamón, Farid Díaz; Rodrigo Burgos, Richard Sánchez, Mauricio Cuero, Richard Ortiz, Néstor Camacho; Roque Santa Cruz.



MANUEL ANTONI ORTEGA

EL TIEMPO

Barranquilla