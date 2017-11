A Junior se le escapó el liderato

El liderato de la Liga se le volvió a escapar a Junior, esta vez sobre el final del partido ante Rionegro Águilas, que le sacó un empate 2-2 y dejó al equipo barranquillero en el tercer lugar con 36 puntos, por debajo de Nacional que tiene 37 y de Santa Fe, que es puntero con 38.

Junior parecía que lo ganaba y se subía a lo más alto de la tabla con el gol anotado por Teófilo Gutiérrez, en el minuto 38 del segundo tiempo, tras un gran pase de Yimmi Chará, que a su vez había marcado el primero de los rojiblancos.



Pero sobre el epílogo del encuentro, cuando todo parecía liquidado, vino lo inesperado. Johan Jiménez aprovechó un balón suelto dentro del área y fusiló a Viera. Allí murieron las esperanzas de Junior de llegar al liderato por segundo juego consecutivo. Ya había perdido esta posibilidad tras la derrota 1-0 el domingo ante Patriotas.



El dominio fue absoluto de Junior a lo largo del partido, pero le costó traducirlo en goles. Y cuando lo logró le costó sostener su ventaja, a pocos segundos de irse al descanso y a poco también del pitazo final.



La primera gran opción de gol del partido la tuvo Rionegro Águilas, en el minuto 13, tras una pelota que no pudo controlar Rafael Pérez y le quedó a Denis Gómez, quien quedó a mano a mano ante Sebastián Viera, que rechazó con sus pies el remate del jugador visitante para mantener su pórtico en cero.



Pero en la cancha estaba el ‘Chateo’ y esta dupla no se podía ir en blanco. Sobre el minuto 43, Chará recibió un pase profundo y ante la marca de un defensor rival se la dio a Teo Gutiérrez, quien se la devolvió. Chará pateó al arco, pero su disparo pegó en un defensor rival. La pelota se elevó y Chará dio un salto y de cabeza la metió en la portería para decretar el 1-0 a favor de Junior.



Sin embargo, la alegría rojiblanca fue efímera, porque ya en tiempo de reposición el árbitro John Alexánder Ospina sancionó una pena máxima a favor de Rionegro Águilas por falta dentro del área de Rafael Pérez sobre Rivaldo Correa. El cobro lo hizo efectivo Daniel Hernández, quien engañó totalmente a Viera y colocó el 1-1 en el marcador.

La dupla Chará-Teo volvió a hacer de las suyas a ocho minutos del final. Chará lo buscó al de La Chinita, que la bajó con clase y de igual forma definió ante el arquero Cardozo, gran figura de la cancha.



Pero la alegría volvió a durar poco, porque vino el tanto de Johan Jiménez, que cayó como balde de agua fría para la afición juniorista.



Una lección más para Junior, que volvió a dominar a su rival, pero no pudo liquidarlo. Ya le había pasado contra Santa Fe y contra Patriotas y ahora Rionegro Águilas aprovechó un par de parpadeos y se llevó un buen botín del Roberto Meléndez.



Ficha técnica



Junior: Sebastián Viera (6); David Murillo (6), Jonathan Ávila (6), Rafael Pérez (5), Germán Gutiérrez (6); Leonardo Pico (6), Víctor Cantillo (6), Jarlan Barrera (5), Yony González (5); Yimmi Chará (6), Teófilo Gutiérrez (6).

DT Julio Comesaña

Cambios: Luis Díaz (6) por Barrera (8 st), Sebastián Hernández por González (24 st)



Rionegro Águilas: Roque Cardozo (7); Daniel Muñoz (6), Camilo Pérez (6), Fernei Ibargüen (6), Álvaro Angulo (6); John Javier Restrepo (6), Felipe Chará (6), Daniel Hernández (6), Denis Gómez (5), Cristian Maidana (5); Rivaldo Correa (5).

DT Diego Umaña

Cambios: Harold Rivera (5)por Maidana (1 st), Johan Jiménez por Chará (42 st)

Goles:

Junior: Chará (43 pt), T. Gutiérrez (37 st)

Rionegro: Hernández (47 pt, penal), Jiménez (45 st).

Amonestados:

Junior: R. Pérez

Rionegro: C. Pérez



Expulsados: no hubo

Árbitro: John Alexander Ospina (6)

Estadio: Roberto Meléndez

Asistencia: 15.311 espectadores

Taquilla: $11.480.000

Figura: Roque Cardozo (7)



MANUEL ORTEGA PONCE

Redactor ADN

Barranquilla