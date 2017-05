Casos para James: Hay vida después del Real Madrid

En las dos últimas temporadas, James Rodríguez se ha enfrentado al mismo dilema: quedarse en el Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, y luchar por un puesto o marcharse a otro club para tener protagonismo y continuidad. Si así se da, como todo apunta, James tiene el espejo de varios jugadores que salieron del Real Madrid para brillar en otra liga.

Llegar al Real Madrid es el techo para cualquier futbolista, por eso tener que salir, por una u otra circunstancia, puede interpretarse como un retroceso, pero también puede ser la posibilidad de enrumbar la carrera cuando en el Madrid ya no hay espacio. La posible salida de James no será ni la primera ni la última.

Existen casos muy conocidos de jugadores que fueron importantes para el club y tomaron la decisión de marcharse, algunos acertaron, otros no. Uno que quizá acertó fue el atacante argentino Gonzalo Higuaín, quien se marchó del Real Madrid tras siete temporadas para jugar en el fútbol italiano, primero en el Nápoles, donde ganó una Copa y una Supercopa, y luego en Juventus, con el que ahora está en la final de la Liga de Campeones, siendo jugador primordial. Su carrera se revitalizó.

Gonzalo HIguaín brilla con Juventus. Foto: AFP

Cuando me tuve que ir, el Bernabéu me hizo llorar, claro. También me pasó lo mismo en el Nápoles. Siempre le agarro un afecto muy grande a los lugares de los que me voy

La marcha de Higuaín generó debate, crítica y no fue fácil para él. “Cuando me tuve que ir, el Bernabéu me hizo llorar, claro. También me pasó lo mismo en el Nápoles. Siempre le agarro un afecto muy grande a los lugares de los que me voy”, dijo el mes pasado Higuaín. Se marchó mientras la afición pedía que se quedará, y siguió su carrera con éxito en otros equipos.



También le pasó a Arjen Robben, quien salió del Madrid con enfado por no poder rendir al máximo y porque no se quería ir. Sin embargo, tiempo después lo ganó todo con el Bayern Múnich –seis Bundesliga, cuatro copas de Alemania, dos Supercopa, una Liga de Campeones y una Supercopa europea–, y entonces llegó a calificar su partida del club blanco como “la mejor decisión de mi vida”.

Arjen Robben figura del Bayern Múnich. Foto: Reuters

Me fui del Madrid como me fui, pero me llevé lo más lindo, la última ovación del Bernabéu. Y con eso me quedo tranquilo

Del Real Madrid también salió el argentino Ángel Di María. Se fue con malestar, cuando no prosperaron las negociaciones de renovación. “Me fui del Madrid como me fui, pero me llevé lo más lindo, la última ovación del Bernabéu. Y con eso me quedo tranquilo”, llegó a decir el argentino, que fue al Manchester United, donde no le fue bien, y luego en el fútbol francés, donde se hizo figura del PSG. Su carrera sigue.

Ángel di María, volante argentino. Foto: AFP

Ahora en Juventus está el volante Sami Khedira, quien estuvo cinco temporadas en el Madrid y cuando empezó a perder protagonismo y se cumplió su contrato, se fue para Juventus, donde ya ganó un título de la Seria A y está en la final de Liga de Campeones.



Hay más casos, aunque menos positivos. El alemán Mesut Özil había llegado al Real Madrid como figura de su selección y tres temporadas después se fue luego de que no le renovaran el contrato. Está en al Arsenal de Inglaterra, donde no ha brillado. Quizá no eligió bien, pero necesitaba tomar otro rumbo.



Tampoco le fue como se esperaba a Javier ‘Chicharito’ Hernández. Aunque su paso por el Madrid fue fugaz, pues solo duró una temporada, se fue al Bayer Leverkusen alemán, donde no ha ganado nada.



