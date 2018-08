Cuatro referentes de la Selección aún no definen su futuro

Cuatro de los integrantes del plantel de Colombia en el Mundial de Rusia 2018 todavía no tienen claro en dónde van a jugar. Tres aún tienen contrato con sus clubes de origen: Yerry Mina, Carlos Bacca y David Ospina. Para el otro, Abel Aguilar, el futuro es incierto.

El caso Mina, por los goles marcados en la Copa del Mundo, tiene mucha trascendencia. Curiosamente, ayer el Barcelona, con una pareja de centrales conformada por el brasileño Marlon, que volvió de su préstamo del Niza, y el francés Clement Lenglet, recién transferido del Sevilla, cayó goleado 4-2 por la Roma en Arlington (Texas, EE. UU.). En el segundo tiempo jugaron dos centrales del filial, Sergi Palencia y Chumi Brandariz.



La decisión en la casa azulgrana parece ser recuperar la inversión que se hizo por Mina y sacarle provecho. Y en ese orden de ideas, según publicó ayer el diario Sport, hay dos candidatos para quedarse con él. Uno, el Everton, que ya hizo una oferta por él, de 30 millones de euros: fue rechazada por el Barça, que pretende al menos 40 millones. Pero el interés sigue y van a esperar hasta el último momento de la temporada de fichajes de la Premier League, que se cierra el 8 de agosto. Otro candidato para esa posición, el belga Toby Alderweireld, fue descartado.



El otro candidato es el Manchester United, que, según Sport, ya hizo un acercamiento con “el entorno del colombiano”. La pretensión inicial del club que dirige José Mourinho era llevar a Harry Maguire, del Leicester City, pero el pedido de 90 millones de euros por él le pareció exagerado al portugués. Así que el plan B es Mina.



Al que se le está complicando el panorama es a Carlos Bacca, que regresó al Milán tras un año de préstamo en el Villarreal. El club italiano tiene prácticamente asegurada la contratación del argentino Gonzalo Higuaín, que llegará a préstamo desde Juventus, que recuperará en la operación al zaguero Leonardo Bonucci.

Carlos Bacca esperas seguir en el Villarreal de la Primera División de España, cedido por el AC Milan. Foto: Heino Kalis / Reuters

Aunque la intención inicial del DT del Milán, Genaro Gattuso, era contar con Bacca, la llegada de Higuaín podría cambiar las cosas.



Según Sportmediaset, Villarreal habría hecho una oferta de 8 millones de euros por el atacante de Puerto Colombia. Pero la pretensión del Milán estaría por el orden de los 15 millones. Cabe recordar que,

El caso de David Ospina sigue sin avances. Desde hace un par de días, la prensa de Turquía asegura que hay un acuerdo para que el portero del Arsenal llegue a préstamo por un año, a cambio de 1,5 millones de euros, pero ninguno de los dos clubes lo confirma.



El arquero quiere continuidad. En el Arsenal, mientras estuvo el DT Arsene Wenger, solo jugaba en las copas, pero no en la Premier League. El nuevo técnico es el español Unai Emery. Hubo una supuesta oferta de Boca Juniors, pero no lo puede contratar por cupo de extranjeros.

David Ospina, arquero del Arsenal. Foto: Mladen Antonov / AFP

La posibilidad de que Abel Aguilar llegara a Rosario Central se cerró del todo. En declaraciones al programa Zapping Sport, el gerente deportivo del club, Mauro Cetto, dijo que no era el tipo de jugador que necesitan.



“Ni Martínez (Jhony, volante chileno) ni Aguilar tienen las características que buscamos, por eso no avanzamos. ‘Patón’ (Edgardo Bauza) fue específico con el volante central, por delante de los centrales, y él cree que no debemos traer por traer”, declaró Cetto.



Aguilar, de 33 años, ya no tiene contrato con el Deportivo Cali y el libro en Colombia se cerró el lunes.



