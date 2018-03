Juventus vs Real Madrid: el gran cruce de cuartos en Champions

Juventus de Turín y Real Madrid, rivales en la última final de la Liga de Campeones, protagonizarán el duelo estelar de los cuartos de final de la Champions, cuyo sorteo, celebrado este viernes en Nyon, deparó suerte dispar para Barcelona y Sevilla.



Los azulgrana se enfrentarán a la Roma y los andaluces se verán las caras contra uno de los grandes del continente, el Bayern de Múnich, mientras que los cuartos se completarán con el duelo fratricida entre Liverpool y Mánchester City.



Tras el sorteo, se verán las caras los futbolistas colombianos James Rodríguez, en el Bayern Múnich, y Luis Fernando Muriel, en el Sevilla.



Estos son los juegos:



Barcelona vs Roma

Sevilla vs Bayern Múnich

Juventus vs Real Madrid

Liverpool vs Manchester City

Los partidos se jugarán los próximos 3 y 4 de abril en la fase de ida y los días 10 y 11, en la ronda de vuelta.



La final se jugará el próximo 26 de mayo en Kiev.



Noticia en desarrollo...



ELTIEMPO.COM