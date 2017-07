Juego limpio financiero, el obstáculo del PSG para fichar a Neymar

No es ni Don Quijote de la Mancha ni Los Tres Mosqueteros, tampoco Cien Años de Soledad o Las mil y una noches, pero la novela de Neymar sí que se está alargando y aún no parece tener un final claro. Desde que se rumoró que el crac brasileño se iría de Barcelona al Paris Saint Germain de Francia se han suscitado un sinfín de historias dignas de todo un novelón.

El 17 de julio de este año empezó a circular el rumor de que el PSG compraría a Neymar en 222 millones de euros. Al principio no hubo credibilidad en la noticia, pero los mismos medios catalanes empezaron a publicar noticias que avalaban la escandalosa cifra.



Cada día de los últimos del mes de julio han sido publicadas múltiples noticias, ninguna oficial, pero todas enrarecen más el ambiente. Que el papá de Neymar (su representante) ya arregló con el PSG, que Ángel Di María iría a cambio del pago de los impuestos por la transacción, que el brasileño se va porque quiere ganar lo mismo que Lionel Messi, entre otros rumores que han sido el pan de cada día.



Lo cierto es que hoy Neymar sigue siendo jugador del Barcelona, que sí hay un interés del PSG por llevarse al jugador, que los jugadores más cercanos a él saben la decisión del jugador, que el presidente Joseph Bartomeu ya le abrió la puerta para que se vaya y que hay un serio inconveniente para que se haga la transacción debido a que el equipo francés rompería el juego limpio financiero.



Esto último es sin duda lo más importante, pero ¿qué es el juego limpio financiero? En 2011, la Uefa puso en marcha unas medidas para controlar las cuentas de los clubes de fútbol europeos, a las cuales llamó fair play (juego limpio) financiero; desde entonces, la economía de todos pasaron a controles periódicos.



Según la última modificación de la Uefa, los equipos solo podrán gastar hasta cinco millones más de lo que ingresen por un periodo de evaluación de 3 años. Sin embargo, el límite de endeudamiento máximo permitido para la temporada 2017-2018 será, por tercer año, de 30 millones.

Aunque no parezca, la cifra de 222 millones de euros no es una suma tan alta, y eventualmente el PSG podría pagarlos y ver las formas de no exceder los topes del juego limpio financiero; no obstante, hay otras variables dentro de la transacción.

Se dice que el sueldo de Neymar llegaría a los 30 millones de euros netos por temporada durante cinco años. Además, hay que sumar una prima de variables, que, según medios españoles, ya estaría acordada en 36 millones de euros y finalmente, en Francia, cuando se hacen este tipo de transacciones de grandes fortunas, hay que pagar el no menor 69 por ciento de impuestos. Así pues, el total no sería de 222 sino de aproximadamente 750 millones de euros.



En España aseguran que si el PSG llega a comprar a Neymar, lo demandará por incumplir con el juego limpio financiero y es posible que el club parisino sea sancionado con el retiro de la próxima Liga de Campeones.

Hinchada furiosa

De no arreglarse la posibilidad para su salida, Neymar se enfrentará a un ambiente muy hostil en Barcelona, ya que los hinchas están en desacuerdo con la forma como el futbolista ha manejado el asunto. El diario Sport publicó una encuesta entre aficionados culés, la cual arrojó que 91 por ciento cree que el brasileño le ha faltado el respeto al Barça. Además, su pelea con Nelson Semedo el viernes pasado fue interpretada por varios seguidores como otra excusa para irse.

Muchos consideran que la falta de comunicación del jugador ha sido el gran problema porque ni siquiera sus propios compañeros tienen claro qué quiere. “Nos gustaría que no se hablase tanto, pero para acabar con esto solo cabe una vía: que Ney se pronuncie”, dijo el viernes pasado Andrés Iniesta.



Hace ocho días, Gerard Piqué publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Neymar con la leyenda “se queda”. Sin embargo, días después tuvo que salir a aclarar lo dicho y afirmar que fue “una opinión personal”.Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, fue explícito el viernes pasado en su reacción de cansancio frente a la poca claridad del jugador: “Si Neymar no quiere seguir, que paguen su cláusula y que se vaya”.

Los planes

Sin duda, más allá del dinero, la posible ida del brasileño del Barcelona se da por el afán de protagonismo, del que parece carecer ahora entre los culés. Estar a la sombra de Messi en todo momento para un futbolista de las condiciones de Neymar no es lo ideal.



Si se va, el que venga estará en las mismas condiciones y deberá ganarse un lugar para brillar en la delantera junto a Luis Suárez y Messi.



Mucho se ha hablado de que Barcelona se metería en las conversaciones entre Kylian Mbappé, delantero del Mónaco y el Real Madrid, y los catalanes serían los que paguen los 180 millones de euros por el francés.



