Juan Guillermo Cuadrado, descartado para jugar contra el Cagliari

Por la fecha 20 de la Serie A, Juventus de Turín visitará este sábado al Cagliari, su entrenador Massimiliano Allegri, informó que el colombiano Juan Guillermo Cuadrado estará de baja para el duelo a causa de un problema de pubis, y afirmó que este volverá a disposición el 20 de enero, tras el parón de la próxima semana.

Sobre la posición del argentino Paulo Dybala en el campo, "no puede jugar de único delantero en un gran equipo", y que tiene un rendimiento mejor cuando actúa "más atrás" en el campo.



En su intervención, el entrenador del Juventus también expresó: "Dybala es un futbolista que no puede jugar como único delantero en un gran equipo, podía hacerlo cuando jugaba en el Palermo, porque ellos jugaban a 50 metros de la portería".



En la rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado contra el Cagliari. "En el Juventus, que juega a 20 metros de la portería rival, Paulo no puede jugar de delantero centro", agregó.

El técnico de los turineses explicó que la "Joya" da su mejor versión cuando juega más lejos del área rival y consideró que hasta podría actuar como volante. "Sus mejores actuaciones y sus goles han llegado cuando sale desde atrás. En el segundo gol que marcó en Verona (el pasado sábado) salió desde la posición de volante. Hasta podría ser volante en un centrocampo ofensivo", aseguró.



Así, en el 4-3-3 dibujado por Allegri en las últimas semanas, Dybala podría empezar en la posición de extremo para moverse luego hacia la zona central del campo, dejando a su compatriota Gonzalo Higuaín como único delantero.



Por lo referido al mercado, Allegri confirmó la salida del joven croata Marko Pjaca, que se marchará cedido hasta junio al Schalke 04 alemán, y expresó el deseo de que este período permita al extremo recuperar ritmo tras su lesión de cruzado sufrida en marzo de 2017.



También elogió al centrocampista alemán del Liverpool Emre Can, que muchos medios locales sitúan entre los objetivos de mercado del Juventus, aunque subrayó que en este momento la plantilla de los turineses "ya está bien".





EFE