‘He logrado madurez y sigo aprendiendo todo el tiempo’: Quintero

20 de marzo 2018 , 11:26 a.m.

Juan Fernando Quintero, volante de River Plate de Argentina, expresó que ha adquirido madurez y sigue aprendiendo todos los días y que es un orgullo hacer parte de esta convocatoria para los partidos amistosos de Colombia contra Francia y Australia, el 23 y el 27 de marzo, respectivamente.



El jugador que llegó a la concentración de la selección este lunes dijo que pasa por un buen momento físico bueno y que está aprovechando la oportunidad de crecer más como jugador.

“He tenido la oportunidad de llegar a un club grande donde se requiere de mucho sacrificio, he tenido buena respuesta. Llevo dos meses acoplándome y pienso que he sido muy positivo lo que he vivido. Ahora, estoy muy feliz por este llamado y voy a poner todo de mi parte para luchar por un lugar en la selección de cara al Mundial de Rusia”, sostuvo Quintero tras su llegada a París, sede del juego del viernes contra Francia.

El volante de creación además destacó que “las esperanzas están puestas en hacer las cosas bien en esta convocatoria. Ya tuve la oportunidad de jugar un Mundial, sé cómo se vive y se siente, el estar acá me llena de mucho orgullo y mucha responsabilidad”.



Con respecto a Francia, el primer rival de Colombia en estas fechas Fifa, Quintero indicó que “la selección gala tienen jugadores potentes, rápidos, tienen calidad pero soy de los que piensan que es más importante ver las virtudes de nuestro equipo y con qué podemos sacar ventaja”.

