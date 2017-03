Juan Carlos Osorio estudia en Sevilla los métodos de Sampaoli

08 de marzo 2017 , 10:39 a.m.

El seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, consideró "muy importante" escuchar las opiniones y saber qué piensa su colega en el Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, cuyos métodos de trabajo estudiará en esta semana en la que permanecerá en la capital hispalense.



Osorio ha recalado en Sevilla tras un periplo europeo para ver a trece seleccionables mexicanos, como Diego Reyes (Espanyol), Carlos Vela (Real Sociedad), Jonathan Dos Santos (Villarreal), Marco Fabián (Eintracht), Chicharito (Bayern Leverkusen); Herrera, Tecate y Layún (Porto); Raúl Jiménez (Benfica), Héctor Moreno y Guardado (PSV); Salcedo (Fiorentina) y Ochoa (Granada).

El seleccionador mexicano, quien ha presenciado los últimos dos partidos de liga de los sevillistas, dijo a los medios de este club que, tras su gira, decidió viajar a Sevilla "simple y llanamente" porque desde Suramérica y México ven "con muy buenos ojos" cómo los de Sampaoli "han sido protagonistas" durante el torneo liguero.



"Un equipo que pensamos que tiene grandes jugadores, que juega muy bien al fútbol y está muy bien dirigido por Jorge Sampaoli y Juanma Lillo (segundo entrenador). Aproveché la relación que tengo con Juanma para solicitarle la posibilidad de venir y observarlo de cerca y hasta el momento ha sido una gran experiencia", dijo.



Osorio comentó que la experiencia le está siendo muy provechosa aunque, "desafortunadamente", el día a día del club sevillista con sus compromisos ligueros y de Liga de Campeones ha hecho que no puedan hablar "con la frecuencia que quería, pero es muy, muy importante escuchar sus opiniones y lo que piensan".



El seleccionador de México aseguró que no le sorprende la trayectoria del Sevilla porque "el 'profe' Sampaoli ya tiene una hoja de vida profesional muy nutrida, hizo una gran labor a nivel de club en Chile y después en la selección; y el reto de venir a dirigir no le iba a quedar grande". "Era un desafío llegar a un equipo ganador y empujarlo al próximo peldaño. Creo que lo está haciendo, con la gran contribución de Juanma Lillo", aseveró Osorio, quien anunció que estará cinco días más estudiando al Sevilla.



EFE