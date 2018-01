Blatter contrario a que se use el VAR en el Mundial de Rusia

10 de enero 2018 , 08:11 a.m.

El expresidente de la FIFA Sepp Blatter se mostró contrario a que se recurra al VAR durante el Mundial de Rusia 2018 por considerar que el uso del vídeo para revisar las decisiones arbitrales no está todavía lo suficientemente desarrollado y se aplica de manera diferente en distintos países.

"No se puede usar al Mundial como conejillo de indias para una intervención tan grave en el desarrollo del juego", dijo Blatter en una entrevista que publica este miércoles la revista alemana SportBild.



"Sería un error utilizar la prueba de vídeo en Rusia, el sistema no está maduro, muchos países lo usan de manera diferente", agregó. El sucesor de Blatter en la presidencia de la FIFA, Gianni Infantino, quiere utilizar el VAR en Rusia.



El sistema ha sido ensayado en varias ligas europeas, entre ellas la Bundesliga alemana, así como en la pasada Copa Confederaciones y el Mundial de clubes. La aplicación del VAR, sin embargo, ha generado algunas controversias.



La idea de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) es que el sólo se recurra al VAR para revisar claros errores arbitrales en jugadas decisivas como la concesión o anulación de un gol, la anulación de un penalti, jugadas que merezcan expulsión y no hayan sido percibidas por el árbitro o expulsiones que sean erróneas.



