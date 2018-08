Este viernes, reunión clave entre Pékerman y Jesurún

El futuro de José Pékerman podría empezar a aclararse este viernes cuando al fin se reunirán el entrenador y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Este será el primer encuentro entre las partes para tratar el asunto de la dirección técnica de la Selección Colombia, después del Mundial de Rusia.



Jesurún anunció el encuentro desde la pasada asamblea de la Dimayor, pero no reveló la fecha. EL TIEMPO confirmó que será este viernes. El presidente aseguró en su momento que no se tomarían decisiones hasta no conocer la idea que tiene el cuerpo técnico.



El contrato del entrenador argentino con Colombia aún está vigente y vence al finalizar agosto.



De manera extraoficial se ha dicho que los partidos amistosos de Colombia contra Venezuela y Argentina, el 7 y 11 de septiembre en Estados Unidos, serían dirigido por Arturo Reyes, DT que logró la medalla de oro con Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, información que no ha confirmada por la Federación.



El viernes también se cumple el periodo de 15 días hábiles para que la Selección reserve los jugadores que estarán en la convocatoria para los amistosos de la fecha Fifa.



Pékerman llegó a Colombia en el 2012 y ha dirigido al equipo en dos mundiales. Ahora, luego de la participación en Rusia, no hay claridad en cuando a si renovará su contrato o lo dará por terminado.



DEPORTES