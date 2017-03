‘Fue un triunfo de los jugadores, entendieron lo que se necesitaba’

José Néstor Pékerman se quitó un peso enorme. La eliminatoria está por terminar y se había teniendo partidos flojos y los resultados no ayudaban. Sin embargo, frente a Ecuador se logró un triunfo vital y ahora el Mundial está tres puntos más cerca.

Análisis del partido. Por supuesto estamos muy felices todos. Estoy convencido que este es el triunfo de los jugadores. Es todo mérito de ellos. Entendimos lo que necesitábamos. Se nos vio siempre muy unidos, muy compenetrados. Es muy difícil destacar a un solo jugador cuando la unión está sobre todo y por eso el equipo tuvo esa sintonía. Pudimos conseguir esto respetando a una selección como Ecuador. Llegamos a esta situación casi juntos en la eliminatoria. Era un partido decisivo.



El optimismo. Hablé de dificultades que hemos tenido en la eliminatoria. Era optimista, porque sé lo que el equipo puede dar, porque cuando logramos este tipo de concentración, así sea un rival complicado, nosotros podíamos lograr al ritmo, al juego e inclusive a los goles. Hoy se gestaron buenas jugadas y tuvimos opciones, que son las que esperamos.



Las variantes. Más allá del sistema en sí, el fútbol es entendimiento, claridad, tener pausa y aceleración. Se debe tener posicionalmente lo que requiere cada jugada y las virtudes están a la vista. Hoy, tanto individual como colectivamente todo se nos dio. Se nos permitió crear jugadas con los jugadores en posiciones favorables.



Un buen partido. Por lo menos valoramos muchas de las cosas que los jugadores pudieron hacer por el resultado. Hay que pensar que siempre la voluntad y el deseo por hacer las cosas bien siempre estuvieron. Cuando no se dan hay que esperar que los jugadores retomen su novel, que por diferentes motivos van perdiendo. Partidos como estos son los que te hacen soñar.



La incidencia que dejó estas dos fechas. Cada uno estuvo pensando siempre en lo colectivo y que todos los jugadores hicieron lo que pensaron. Contra Ecuador se vio así. En otros momentos tuvimos jugadas concretas bien elaboradas que no pudimos anotar. Las decisiones de hoy fueron muy buenas.

José Pékerman abraza a sus jugadores. Foto: Reuters

Lo que queda. La experiencia dice que hay que esperar el próximo partido. Esperemos que los muchachos no tengan problemas en sus clubes y si tenemos alguna dificultad con alguno sabeos que podemos encontrar a otro. Vamos a necesitar de la parte individual de cada uno y aprovechar el impulso del partido contra Ecuador. Más allá cuánto nos falta para clasificar, el próximo rival nos dará la pauta para lo que sigue.



¿Fue el mejor partido? En cuanto al rendimiento el equipo tuvo en distintos partidos un buen funcionamiento. Tuvo algunos partidos en los que fuimos superiores al rival y no pudimos llevarnos los puntos, no pudimos gestar los goles. Si hablamos de esta última etapa puede ser que este partido contra Ecuador sea uno de los más completos.



