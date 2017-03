‘El objetivo era ganar, pero fue un triunfo sufrido’: Pékerman

José Néstor Pékerman asistió a la conferencia de prensa sin la sonrisa normal cuando se ganan los partidos. En esta ocasión se sufrió mucho frente a Bolivia y hay más preocupación por el sistema de juego que euforia por el resultado.

Análisis del partido. Fue complicado. El objetivo era ganar, pero fue un triunfo sufrido, porque el tiempo apremiaba, quedaba poco para terminar el partido y nosotros veníamos de no marcar. No podemos estar en contra de lo que hizo Bolivia, no pudimos romper esa maraña y el gol no se nos daba. Por suerte, no hay duda de que el triunfo fue merecido por lo que Colombia hizo en el campo.



Era un partido tramposo, porque la expectativa era que iba a ser goleada y que se iba a jugar bonito. Tuvimos la idea de hacer cosas cuando estaba cerrado.

Falta de generación. Siempre la intención estuvo, aunque eso no habla de que lo hicimos bien. La serenidad y la experiencia son determinantes en estos casos, porque justamente todos quieren hacer lo que saben y se cae en impresiones. No tuvimos eficacia. Esto es algo negativo para nosotros. Tenemos que replantearnos en por qué no ser más eficaces. Igual el arquero Carlos Lampe sacó balones importantísimos, defendieron con mucha gente. Nadie se escondió para decir que la obligación siempre era de Colombia y eso siempre lo asumimos y por eso vamos a sumir los errores también.

José Pékerman, DT de Colombia. Foto: AFP

Falta de gol. Nuestros jugadores lo dieron todo. La verdad lo digo, con todo respeto, los muchachos que uno ve con buen rendimiento en sus clubes vienen con ganas de hacer todo bien, pero en este tema del funcionamiento colectivo, pues unos están bien y a otros les falta. Tenemos la esperanza de mejorar, pero hay que apoyarlos.

Bajas. En principio habrá que ver cómo están todos. Pensamos que Borja llegaba a este partido. Podría tener la lesión para el próximo partido. Lo de Muriel no hay nada qué hacer. Habrá que hacer un estudio, pero él se dio cuenta que fue un tema muscular que va a ser muy difícil la lesión. Luego se verá del gasto que hicieron, es lo que tenemos que evaluar.

Trabajo individual. La verdad Colombia tuvo 15 minutos muy buenos. James Rodríguez tuvo un buen arranque de partido, pero como los demás se fue diluyendo. Los minutos iban pasando y no se encontraba el gol y los nervios aparecían. Habrá que seguir trabajando.



Lo que falta. Si hablamos de las proyecciones, pues hay que pensar que debemos ganar todos los puntos. El empate con Bolivia habría sido malo. Excepto Brasil, los demás estamos ahí. Ahora, vienen los temas de las amarillas, de las lesiones y todo será más cerrado. La eliminatoria siempre ha sido así y no podemos decir que nadie está clasificado y tampoco nadie está muerto.



