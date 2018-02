Los 6 años de Pékerman, el DT con más tiempo en la Selección Colombia

El 18 de enero del 2012, con casa llena, un salón del hotel Cosmos 100, de Bogotá, atestado de periodistas, el argentino José Néstor Pékerman fue presentado como técnico de la Selección Colombia, en reemplazo de Leonel Álvarez. En ese momento, ya había comenzado la eliminatoria para el Mundial de Brasil 2014 y el equipo estaba por fuera de la zona de clasificación. El 29 de febrero del mismo año, dirigió su primer partido, frente a México.

Seis años después, Pékerman ha clasificado dos veces a Colombia a la Copa Mundial de la Fifa y se convirtió en el técnico que más tiempo ha estado al frente del equipo (contando a partir del 5 de enero del 2012, cuando llegó a un acuerdo con la Federación, lleva 2.253 días dirigiendo la Selección, y ya supera al segundo, Francisco Maturana, por 130 días). Y ahora espera superar el mundialazo que hizo en Brasil 2014, cuando comandó la mejor actuación del equipo en toda la historia de los mundiales, al llegar a los cuartos de final.

Desde que llegó para hacerse cargo de la Selección, Pékerman dejó en claro el amor que tiene por Colombia y recordó su paso de cuatro años por el Deportivo Independiente Medellín, entre 1975 y 1978. “Estuve aquí en una época maravillosa de mi vida, el país me quedó grabado, me dio mucho. De no ser por una lesión, quizás el destino me hubiera dejado para siempre en este país. Aquí nació nuestra primera hija. Cuando venía para acá, ella, la colombiana (Vanessa), me dijo: ‘papá, sí o sí tenemos que ir al Mundial’”, manifestó el día de su presentación.

José Pékerman, DT de Colombia. Foto: AFP

José le dio gusto a Vanessa. No una, sino dos veces. La primera clasificación fue brillante, asegurando el cupo a Brasil, matemáticamente, con una fecha de anticipación, pero virtualmente desde un par de jornadas antes. La segunda fue un poco más angustiosa, sin la misma solidez de cuatro años atrás y con algunos resultados preocupantes, como las goleadas frente a Uruguay y Argentina como visitantes. Pero al final, consiguió la clasificación a Rusia en la última fecha, en Lima.



Pékerman recogió una buena base que habían dejado sus antecesores: David Ospina, Camilo Zúñiga, Amaranto Perea, Cristian Zapata, Mario Yepes, Pablo Armero, Fredy Guarín, Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao García ya habían debutado en procesos anteriores. También James Rodríguez,

Tras el Mundial, y luego de una floja Copa América en Chile, Pékerman tuvo que empezar un proceso de renovación, especialmente en las posiciones defensivas. Bajo su conducción llegaron y se han consolidado, poco a poco, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Óscar Murillo y, recientemente, Frank Fabra. También Edwin Cardona, en posiciones de ataque.



Otros vienen haciendo la fila con paciencia, como Wílmar Barrios, Luis Fernando Muriel, Yimmi Chará, Miguel Ángel Borja... Ya les llegará su hora.



El talón de Aquiles de Pékerman fueron las Copa América. No pudo ganar un título y aún no se sabe si llegará a la siguiente edición, en 2019. A corto plazo, la meta es Rusia. Así que a los seis años hay que sumar unos 130 días más.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc