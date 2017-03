'Contra Bolivia será un partido muy serio, pero vamos a buscar el gol'

El seleccionador nacional José Pékerman indicó que Colombia afrontará un partido muy serio y respetará a Bolivia, pero que sin duda sus jugadores saldrán a buscar el gol para ganar y sumar tres puntos vitales en Barranquilla, en la fecha 13 de la eliminatoria suramericana.



“Quedan seis fecha determinantes y nadie regala nada porque la tabla está muy apretada, pero sabemos que Bolivia será un duro rival. Debemos sumar para mantenernos en carrera y para ello trataremos de generar juego por las puntas y llegar con opciones al arco contrario”, explicó el seleccionador argentino.

El adiestrador además agregó que “hay muchas alternativas que se pueden tomar. Sin duda que tenemos que buscar todas las posibilidades que nos ayudarán a abrir el partido. A generar situaciones sin descuidar los contraataques o lo que pueda hacer Bolivia. En ese momento el equipo estaba preparado para tomar decisiones y funcionó muy bien. Esperemos que si se da la posibilidad es un elemento más para tener en cuenta. Al igual que las otras opciones que hemos elegido para tener un buen funcionamiento y conseguir profundidad y opciones de gol".



Con respecto a la falta de gol por parte de los delanteros Pékerman indicó que ellos necesitan confianza y la van a tener.

“El tema del gol es difícil en el fútbol. Los delanteros necesitan de confianza, de poder repetir alineaciones, que es fundamental. Cuando un equipo con una misma alineación tiene ese problema uno encuentra motivos, pero cuando tiene variantes es muy complicado. Hemos siempre tenido jugadores lesionados, jugadores que no han jugado cuando lo necesitábamos. Hemos tenido muchas dificultades”, agregó el entrenador.

'A Armero le hemos hecho seguimiento'

El seleccionador también se refirió a la convocatoria del defensa Pablo Armero, quien juega en el Bahía de Brasil. “Nosotros siempre hemos hecho el seguimiento deportivo, de hecho el tiempo que estuvo ausente de la Selección porque estuvo en equipos que no participó, pero en esta última etapa de llegada a Brasil fue positiva.



De hecho fui a Bahía para tener referencias y me hablaron bien. Ha rendido bien y se ha adaptado de buena forma y está en un nivel parecido a la eliminatoria pasada. Él está bien con su familia, me contó que está muy bien y me pareció que eso lo ponía dentro de la normalidad y dentro de la posibilidad de ser convocado”.

Igualmente, el técnico Pékerman se mostró satisfecho por el trabajo que han hecho en la grama del estadio Metropolitano.



Aunque como es normal, Pékerman no adelantó la nómina inicialista, indicó que es bueno tener todas las variantes posibles para que el equipo pueda tener claridad, buen orden para atacar y tener llegadas al arco rival. El técnico dejó entrever que Macnelly Torres jugaría en el medio al lado de Carlos Sánchez para darle más fortaleza a la salida del equipo.

'Lo importante es que los jugadores estén claros'



“Pero debemos verlo en un contexto, no solamente poniendo más delanteros se puede llegar mejor o poner volantes todos de ataque. De hecho la Selección requiere de tiempos de adaptación para no improvisar. Lo importante es que los jugadores estén claros y con buenas ideas. Yo creo que son mucha las posibilidades, pero debemos manejarlo con equilibrio, porque si no tenemos equilibrio podemos ser confusos”, afirmó.

El seleccionador agregó que “debemos es sumar puntos, de nada vale hacer cuentas. El futuro es mañana, porque sabemos que tenemos que ganar. Primero hay que resolver con Bolivia y luego debemos pensar en Ecuador. Lo fundamental fue que nosotros tenemos muchos jugadores con tarjeta amarilla, jugadores importantes. Hemos tomado precauciones y lo de siempre, los jugadores que vienen con alguna carga. En la última fecha tuvimos a Bacca con un golpe en Italia, Borja también salió con un golpe”.



Finalmente, Pékerman lamentó la ausencia de Falcao García. “Realmente una pena porque siempre que ha tenido las lesiones y esa etapa que le tocó vivir en Inglaterra con poca posibilidad de jugar y encontrar de su nivel, cuando estábamos disfrutando su actualidad, su rendimiento de encontrar el Falcao que conocemos vino otra vez el imprevisto y bueno la realidad es que no está”.



