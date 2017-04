‘Tengo contrato con Sevilla, no debo aclarar nada’: Sampaoli

El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, ha asegurado en torno a su futuro que tiene "un contrato que" lo "vincula con el club" hasta junio de 2018, por lo que no debe "aclarar nada", aunque ha advertido de que "el contrato tiene unas aristas que permiten salir o seguir".



Por ello, Sampaoli ha anunciado en rueda de prensa que se reunirá "con el presidente (José Castro) para alargar este proceso si conviene a todos", pues se ha "encariñado con la institución" y pretende "hacer historia acá", aunque, de momento, piensa "en cambiar la orientación del equipo en el partido de mañana" contra Deportivo.

"No puedo distraerme con nada que no esté vinculado al partido del sábado. Ya habrá momento para hablar de temas futuros", ha aseverado el preparador argentino.



El técnico santafesino ha querido valorar "la confianza del presidente más allá del momento del equipo", un hecho que "seguramente" le "viene bien como persona", aunque considera que no es alguien "que tenga merecimiento de tantos halagos" como ha recibido esta temporada.



Ahora bien, ha recalcado, tampoco cree que "sea una persona que merezca ser repudiada", pero es consciente de que en el fútbol, "cuando ganas, eres rubio con ojos celestes; y cuando no, no. Así funciona la sociedad lamentablemente", ha subrayado Sampaoli.



En todo caso, ha opinado que "hay un montón de factores" para justificar "esta mala racha" del equipo que pretenden revertir frente al Depor, como "factores psicológicos o imponderables, como la eliminación de 'Champions' y jugar enseguida contra el Atlético, o el estrés de estar tanto tiempo tan arriba".



Aun así, el argentino ha destacado que el Sevilla tiene "fortaleza para pelear con la última gota de sudor", además de que "la temporada empieza ahora" y "cada partido es una ilusión para reencontrarse con la victoria", con lo que espera "sumar puntos para retornar a la 'Champions'" a "tomar la revancha por" la decepción de este año.



