'El título con Santa Fe fue un momento bello, único': Jonathan Copete

Copete quedó suspendido en el aire. Fueron microsegundos, pero parecieron una eternidad. La hinchada contenía la respiración. Los jugadores de Santa Fe y de Pasto apenas miraban cómo se despegaba del césped para ir al encuentro del balón. Lo conectó de cabeza y mientras caía, el estadio ya se zarandeaba. Fue un gol inmortal que los santafereños no olvidarán. Fue el del título de su séptima estrella, tras 37 años de espera.

Jonathan Copete fue el héroe de aquella final del 2012. Ahora regresa a la que fue su casa, a El Campín, y como rival en la Copa Libertadores: defiende los colores del Santos de Brasil. Antes del partido, habló con EL TIEMPO y recordó ese gol, ese título. Tiene el corazón dividido, pero viene por la victoria.



¿Qué significa regresar a Bogotá y justo para enfrentar a Santa Fe?

Estoy muy contento por volver y por este partido, porque Santa Fe es el equipo que me ha dado todo. Me dejó mucho. Me dio a conocer en Colombia. Me dio esa oportunidad linda y la pude aprovechar. Viví cosas grandes aquí. Me hice un nombre importante y ahora represento a Colombia en Santos.

Jonathan Copete anotó el gol que le dio a santa Fe su séptima estrella, tras 37 años de espera. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo recuerda el gol que le dio el título a Santa Fe?

Fue un gol muy anhelado por toda la gente. Todos lo recuerdan como histórico. Me pone muy feliz y es algo que me invita a seguir para adelante. El título con Santa fe fue un momento bello, único. Cualquier jugador lo quiere vivir. Fue muy gratificante poder llegar y hacer ese gol tan importante después de tanto tiempo sin título.



Usted quedó en el recuerdo de la gente por ese tanto...

Sí. Los hinchas todavía me piden fotos. Recuerdan ese gol tan importante que hice, que fue importante para mí y para ellos, para pasar a la historia y a partir de ahí seguir ganando títulos.

Los hinchas recuerdan ese gol tan importante que hice, que fue importante para mí y para ellos FACEBOOK

TWITTER

Ahora se reencontrará con viejos amigos...

Sí, quedan Omar Pérez, Héctor Urrego, Roa. Ellos tienen una buena camada de jugadores. Llegaron otros importantes que le han servido al esquema del profe Gustavo Costas. Estoy contento de volver a enfrentarlos. Espero hacer un buen trabajo.



¿Su corazón está dividido?

Tomo las cosas con seriedad. Soy un profesional. Me puse contento de saber que enfrentábamos a Santa Fe, porque es un gran rival y porque la gente tiene recuerdos positivos de mí y yo de ellos. Eso me llena de entusiasmo. Ojalá haga un lindo trabajo y que podamos conseguir la victoria.



¿Qué ha visto de Santa Fe?

Tiene grandes jugadores, habilidosos. No hay que darles espacios. Son rápidos y tienen buena defensa. Tenemos que tener mucho cuidado para poder sacar un buen resultado. Estuve con el profe Gustavo Costas en una pretemporada., trabaja bien y su cuerpo técnico también. Habla bien de él lo que le ha dejado a Santa Fe.



¿Cómo le parece el grupo?

Es un grupo fuerte, con grandes equipos. No se puede dar ninguna ventaja porque se pierde el rumbo. Es un grupo muy difícil. Esperemos sumar los puntos y avanzar en la competición.



¿A qué juega Santos?

Somos un equipo que jugamos bien a la pelota, con buenos jugadores, desequilibrantes. Podemos hacer daño en cualquier parte del terreno. Esperemos estar concentrados y salir con un buen resultado de El Campín.



Es un equipo de mucha historia...

Sí. De mucha tradición. Han pasado jugadores por aquí con legado. Es un orgullo vestir la camiseta de Santos, espero seguir dándoles lo mejor.



¿Usted que expectativas tiene en el club?

Altas, ganar títulos como lo he hecho en todos los equipos en los que he militado y sueño con llegar a Europa.



Y seguramente espera volver a la Selección...

Seguro. Está en la mente de cualquier jugador. Espero tener buen desempeño en el club para ser tenido en cuenta nuevamente.

Jonathan Copete vuelve a Bogotá, ahora con el Santos. Foto: Reuters / Archivo

¿Vienen por la victoria?

Santos en cualquier lado siempre sale a proponer y a buscar. Es un equipo de tradición y jugamos bien.



El mensaje para los santafereños...

Agradecerles el cariño, que sigan disfrutando del fútbol y de este que será un lindo partido.

Los cardenales, a hacer respetar la casa

Independiente Santa Fe afronta este miércoles un partido vital en la temporada. Recibe la visita del histórico Santos de Brasil en la tercera fecha del grupo 2 en Copa Libertadores y necesita ganar, pues en casa no puede ceder puntos. En El Campín ya venció a Sporting Cristal (3-0), pero de visita cayó contra The Strongest, de Bolivia.



Para el partido de hoy, el equipo tendrá algunos cambios como el regreso a la titular del portero Leandro Castellanos y del volante Johan Arango. “Los equipos brasileños no solo juegan bonito sino que tienen físico. Debemos estar bien en esos aspectos, con la pelota, cerrarles los espacios. No existe otra cosa que ganar. Si juegas lindo y pierdes, no sirve de nada”, dijo el DT cardenal, Gustavo Costas.



Probables alineaciones:



Santa Fe: Leandro Castellanos; Juan Roa, David Moya, Héctor Urrego, Dairon Mosquera; Baldomero Perlaza, Yeison Gordillo, Jonatan Gómez, Johan Arango; Adolfo Valencia y Andrés Stracqualursi. DT: Gustavo Costas.



Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique y Ricardo Oliveira. DT: Dorival Júnior



Árbitro: Fernando Rapallini.



Hora: 7:45 p. m.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET