John Terry le dice adiós a su amado Chelsea

El capitán emblemático del Chelsea John Terry abandonará el club londinense al finalizar la presente temporada, anunció este lunes en su web el actual líder de la Premier League. "John Terry y el Chelsea anuncian juntos que nuestro capitán abandonará el club al final de temporada", informó la entidad de Stamford Bridge en un comunicado.

carrera profesional con los Blues, defendiendo esos colores durante más de 700 partidos. Llegó al club del oeste de Londres en 1997, Terry jugó su primer encuentro con los Blues en octubre de 1998.



En su palmarés figuran una Liga de Campeones (2012), una Europa League (2013), cuatro títulos de Premier League (2005, 2006, 2010 y 2015), cuatro FA Cups (2007, 2009, 2010 y 2012) y tres Copas de la Liga (2005, 2007 y 2015).

John Terry ganó varios campeonatos de Liga Premier. Foto: AFP

Pese a esos números, su experiencia y su fidelidad al club, Terry ha perdido su condición de titular en el eje de la defensa Blue con la llegada del técnico italiano Antonio Conte a Stamford Bridge y solo ha disputado esta temporada cinco partidos en el campeonato inglés.



Terry, no obstante, no ha revelado si abandonará la práctica del fútbol o iniciará alguna aventura en algún otor club o país. "Tomaré una decisión con respecto al futuro cuando llegue el buen momento, pero por ahora mi único objetivo es ayudar al club a ganar esta temporada", declaró el jugador en el comunicado conjunto, sin precisar si jugará en algún otro club.



"Tras 22 años en este gran club, hay tantas cosas a decir y tanta gente a la que dar las gracias. A los entrenadores, a mis compañeros, pasando por el cuerpo técnico y los aficionados que me han apoyado durante tantos años", añadió.

Aunque por sus palabras, Terry no descarta continuar su carrera como jugador. "Siento que aún tengo mucho que ofrecer en la cancha y entiendo que mis oportunidades aquí, en el Chelsea, son limitadas para mí".



"Tengo ganas de seguir jugando y lucharé por poder continuar con nuevos desafíos, aunque siemre seré un Blue y estoy ansioso por acabar mi última temporada como el jugador del Chelsea con más títulos" en la historia del club.

John Terry fue capitán de la selección de Inglaterra. Foto: AFP

Nuevos desafíos

Terry, no obstante, dejó claro que algún día regresará a Stamford Bridge una vez cuelgue las botas definitivamente. "El club y yo siempre hemos tenido una relación excelente, que continuará más allá de mis días como jugador", aunque no reveló en qué papel regresará al club.



Con 713 partidos con los Blues, Terry es el tercer jugador con más encuentros disputados para el Chelsea y ha marcado un total de 66 goles. También tiene el récord de capitanías, con 578 encuentros llevando el brazalete y ningún otro jugador ha ganado tantos títulos como él en el club londinense.



AFP