Lerma denunció a Iago Aspas del Celta de Vigo, por un insulto racista

14 de enero 2018 , 10:20 a.m.

Este domingo se llevó a cabo el encuentro por la fecha 19, entre el Levante contra el Celta de Vigo, el visitante se llevó la victoria 0-1, con gol delantero sursudanés Pione Sisto. Al término del encuentro el colombiano Jefferson Lerma dio unas declaraciones en las que aseguró un insulto racista por parte de Iago Aspas, delantero español y figura del Celta de Vigo.

Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol. pic.twitter.com/GoZGDZYZSD — Levante UD (@LevanteUD) 14 de enero de 2018

Las declaraciones del colombiano aseguran una fuerte agresión verbal, "frente a cámaras quiero hacer una denuncia, los actos de racismo no pueden existir, Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar más".

El árbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, les tocará revisar videos, en todo caso él lo dice

Jefferson Lerma también asegura haber tratado el tema con el juez, "El árbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, les tocará revisar videos, en todo caso él lo dice".

"Ya tomarán las medidas otras personas yo no soy nadie para juzgar, ese acto me ha tocado y eso no puede pasar", finalizó el colombiano.





