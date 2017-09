James y Teo se ponen a punto para el juego contra Brasil

Las horas avanzan y la Selección Colombia está en máxima alerta con la situación de James Rodríguez, quien se espera pueda reaparecer con el equipo en el trascendental juego de este martes contra Brasil, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, partido en el que Colombia busca una victoria que le permita ajustar sus cuentas de cara a la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

James fue la gran ausencia del pasado jueves, cuando Colombia no pasó de un amargo empate sin goles contara Venezuela. El ‘10’ no pudo estar porque viene recuperándose de una lesión muscular que sufrió el pasado primero de agosto con el Bayern Múnich, y que lo sacó de varios partidos con su club y que por poco lo deja fuera de esta convocatoria del técnico José Pékerman.



Después de que el seleccionador nacional aclarara que James está a disposición del cuerpo técnico para alinearlo o no de acuerdo con su recuperación, el volante no fue incluido ni un minuto en San Cristóbal; sin embargo, se perfila como posible titular en el duelo contra Brasil.



El pasado viernes, Colombia volvió a entrenamientos tras el empate en la fecha 15, y la gran novedad fue la presencia de James haciendo trabajos normales con el resto de sus compañeros, los que no jugaron en el partido de ida, como lo fueron Abel Aguilar, Luis Fernando Muriel y Giovanni Moreno. Luego, James publicó una foto en Instagram con el mensaje “Me siento bien”.

Teo, otra posible variante

Si hay expectativa por James, también la hay por Teófilo Gutiérrez, quien tampoco actuó en el juego en Venezuela y podría ser otra de las variantes de Pékerman para el juego contra los brasileños. Teo había sufrido un esguince de tobillo antes de la convocatoria de la Selección y ha venido trabajando en su recuperación.



El goleador del Junior se refirió el pasado viernes al encuentro contra Brasil: “Ellos han sido contundentes en la eliminatoria, es un rival directo y lo enfrentamos con nuestra gente, en nuestra casa y sacaremos todo a flote para llevarnos los 3 puntos. En la cabeza de nosotros está buscar el partido, a la hora que vamos a jugar a ellos se les va a complicar, no les gusta que los ataquen y esperamos ser inteligentes a la hora de presionar y de jugar. Nosotros estamos enfocados en jugar bien, Brasil es fantástico y te contragolpea muy bien; intentaremos hacerles daño, no podemos especular y debemos salir con actitud de conseguir el resultado”.



El barranquillero se refirió también a la curiosidad de enfrentar a los pentacampeones en una fecha homónima al 5-0 contra Argentina (5 de septiembre de 1993): “Las estadísticas no existen para nosotros, porque estamos mentalizados en lo que podemos hacer nosotros y sabemos de las debilidades que ellos tienen, esperamos hacer un partido redondo en donde pueda influir la gente y nuestra cancha”, dijo el delantero colombiano.



Teo podría ser una alternativa importante para la Selección Colombia, que hoy seguirá preparando su estrategia.



DEPORTES