James y Cuadrado, es el momento de brillar

Parece mentira, pero Colombia, teniendo jugadores de la talla de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, afronta serios problemas para generar opciones de gol. Se ha visto nublada en el medio campo. Ahora enfrentará a Bolivia (jueves) y a Ecuador (el martes), y necesita con urgencia que ese par de 'cracks' sean los 'cracks'. Si ellos brillan, el equipo tiene más oportunidades de ganar.



Son dos jugadores muy importantes para la Selección. Sus asistencias han sido claves, pues cada uno lleva de a tres, es decir que entre los dos suman 6 pases de gol en los 15 tantos que lleva Colombia. Sin embargo, de ambos aún se espera que saquen a relucir su brillo, que pongan a funcionar el mediocampo del equipo, que está fundido.

Llegan con realidades diferentes. James sigue sin ser titular en el Real Madrid. Juega muy poco. Pero es James. Y normalmente cuando llega al equipo nacional, intenta mostrar su mejor versión. Por algo es uno de los mejores anotadores del equipo en esta eliminatoria, con Bacca y Cardona, con tres tantos.



Cuadrado ha tenido más importancia en Juventus, de Italia. Llega con buen ritmo de partidos (22 en la temporada italiana) e incluso con goles (3): anotó el pasado fin de semana contra Sampdoria. Sin embargo, tal como James, tampoco ha sido el jugador determinante en la Selección en la eliminatoria.

James y Cuadrado, la sociedad que más espera la Selección. Foto: EFE

Por el mejor James



James le dio el empate a Colombia en Chile (1-1), jugó muy bien contra Ecuador en Barranquilla y fue la figura contra Venezuela (hizo un gol y una asistencia). Pero, de resto, no ha sido el James que más se espera, el que brilló en el pasado Mundial de Brasil. En los dos más recientes juegos, contra Chile y Argentina, no pesó.



No siempre ha estado en esta eliminatoria. En cuatro partidos no ha podido jugar por lesiones: contra Perú y Uruguay, arrancando la clasificación, y contra Paraguay, y, de nuevo, Uruguay. Sin James, Colombia ganó dos, perdió y empató de a uno. El equipo ha demostrado que puede sobrevivir sin él, pero sin duda con él en plenitud es más fácil. El problema es ese, que esté en su mejor nivel, cuando se sabe que juega muy poco en España.



Cuadrado, es ahora



De Juan Guillermo Cuadrado también se espera su máximo nivel, el que todos sabemos que puede alcanzar. Una de sus características es anotar goles, pero en esta eliminatoria no ha podido. Lleva tres asistencias, como James, pero, en términos generales, no ha tenido el esplendor, el peso que se le conoce.

Ha jugado partidos muy discretos, como los dos contra Argentina o el primero contra Uruguay, cuando, incluso, se fue expulsado. Además, si bien lleva 9 de 12 partidos jugados, no parece ser titular inamovible de Pékerman, como sí lo es James: contra Venezuela (2-0) y Brasil, Cuadrado no fue titular, y contra Chile (2-2) se quedó en el banco.



Ahora que el motor de ideas de la Selección llega fundido, toca darle corriente. Para eso están James y Cuadrado. Es el momento.



DEPORTES