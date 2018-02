James, si toca parar ahora, que no se afane... (opinión)

Si a James le duele una uña, Colombia tiembla. Más en vísperas de Mundial. Y a James le duele ahora –como en otras ocasiones– un gemelo, el izquierdo, y le tocó parar para recuperarse. Y eso genera alarma. Pero parar es la forma adecuada e inicial de tratar toda lesión o dolor, por leve que sea. Su compañero de Selección, Juan Guillermo Cuadrado, no paró en su momento. Hoy se recupera de una cirugía de pubalgia. Son lesiones diferentes, pero el mensaje es el mismo: si toca parar, que sea oportunamente y sin afanes.

La molestia de James, según allegados a la Selección, no es grave y le dará unos pocos días de receso. En todo caso, no hay que forzar la recuperación ni por necesidad del club o de la Selección (que juega en un mes dos amistosos), ni por el eventual deseo del jugador, que seguramente quiere estar de vuelta pronto, para mantener su nivel, la continuidad, jugar los amistosos y llegar al Mundial en el mejor ritmo, como el que tiene en este momento.



Cuadrado se lesionó en noviembre (cuando lo detectaron en la Selección) y no paró de manera oportuna. Siguió jugando hasta que tuvo que operarse. Sigue en recuperación y aún no hace trabajos de campo, a menos de cuatro meses del Mundial ¿Que si hubiera parado a tiempo no se hubiera tenido que operar? No lo sabemos. Pero si hubiera parado, la lesión pudo ser menos grave, o pudo operarse antes.



Toda lesión corta el ritmo, impide el entrenamiento a fondo y otorga ventajas en la titular. Eso genera presión y, seguramente, afán en el jugador, pero lo mejor es la paciente recuperación para evitar que lesiones leves se compliquen. Y con James hay que ir despacio siempre, por más leve que sea la molestia. Seguro que si está totalmente bien, el ritmo lo recupera rápido.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

90 minutos

@PabloRomeroET