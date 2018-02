La metamorfosis de James en el Bayern Múnich

James Rodríguez se volvió, en las últimas fechas, en pieza clave del Bayern Múnich de Jupp Heynckes, un técnico que es símbolo del club bávaro, el último que lo llevó a ganar la Liga de Campeones, hace casi cinco años, y que este martes, frente al Besiktas (2:45 p. m., con TV de Espn 2), espera encaminarse hacia un nuevo título. El colombiano ha tenido la versatilidad para adaptarse a lo que le pide el técnico, que llegó a reemplazar a Carlos Ancelotti, el DT que lo llevó a Alemania, y cuya salida fue un golpe en su momento.

“(James) ha entendido que tiene derecho a cometer errores”, declaró Heynckes. “Ahora está bien integrado, ha entendido que si no lo hago jugar no es por su rendimiento. Estoy muy contento con él”, agregó. James no jugó el sábado pasado, frente al Wolfsburgo.



El goleador de Brasil 2014 se ha adaptado a varias posiciones, incluso distintas a la que suele ocupar en la Selección, donde sigue siendo clave. Y algunos piden que juegue en el mismo lugar que en el Bayern. Con Ancelotti comenzó como extremo por la derecha; luego jugó en el otro extremo y en un partido fue un falso ‘9’.



Luego tuvo continuidad como volante por la derecha y ahora ocupa una posición más parecida al ‘10’ clásico, con más funciones de pasador que de rematador.

“Cuando juegas en esa posición debes correr un poco más, estás más lejos de la portería. Creas más juego pero no puedes hacer muchos goles. Creas más y puedes hacer jugar a tus compañeros”, declaró James, en una entrevista en la página oficial de la Uefa.



Ya ganó dos Champions con el Real Madrid, sin jugar en instancias definitivas. Ahora quiere ser determinante con el Bayern.

Mire el gráfico comparativo adjunto (estadísticas James) en el que se ve cómo juega en el Báyern Múnich y en la Selección Colombia.

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

EL TIEMPO

En Twitter: @josasc