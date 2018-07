James tendría que pagar 11,6 millones de euros por fraude fiscal

James Rodríguez tendrá que pagar 11,6 millones de euros a la Hacienda española, según el diario El Mundo de España, que adelantó la noticia en la portada de su edición impresa de este jueves.

El caso tiene que ver con las ganancias que obtuvo el futbolista por sus derechos de imagen en el 2014, año en el que llegó al Real Madrid, después de disputar el Mundial de Brasil con Colombia.



Según la prensa española, al colombiano se le abrió una investigación desde el año pasado porque al parece no declaró sus ingresos como no residente en ese país y debería haber declarado como residente, ya que la mayor parte de su economía la desarrolló allí.



Según el informe de El Mundo, James ingresó esa cantidad por sus derechos de imagen y tributó apenas una pequeña parte. "El fisco sostiene que defraudó al declarar como no residente en España. Con la sanción y los intereses deberá abonar esa cantidad por vía administrativa".



El caso de James es similar al de Radamel Falcao García, quien aceptó un fraude cometido en España cuando estaba en el Atlético de Madrid y se comprometió a pagar 9 millones de euros. Otros futbolistas en España se han visto implicados en la misma situación, como Cristiano Ronaldo, Messi, Mascherano, entre otros.

#Fraudefiscal James Rodríguez vendió sus derechos de imagen por 12 millones de euros poco después de llegar al Real Madrid. Hacienda le acusa de evadir impuestos en la operación, en la que traspasó la explotación publicitaria a su agente. pic.twitter.com/syJPs6EzTc — Esteban Urreiztieta (@eurreiztieta) 25 de julio de 2018

DEPORTES