James sigue su programa individual de rehabilitación en el gimnasio

James Rodríguez continúa con su proceso de recuperación de las molestias leves en la musculatura de su gemelo izquierdo sin acelerar su regreso a las canchas. El Bayern Múnich informó este miércoles que el volante colombiano sigue el programa individual de rehabilitación en el gimnasio.

El volante colombiano tuvo algunos días de descanso antes de reintegrarse a los entrenamientos con el Bayern Múnich, tras haber salido a los 44 minutos del juego de la Liga de Campeones frente al Besiktas, la semana pasada.



“El jugador colombiano sufre unas molestias leves en la musculatura de su gemelo izquierdo y causará baja durante los próximos entrenamientos”, dijo el club en un comunicado, algo que tranquilizó a todos, especialmente, el ambiente de la Selección Colombia, a un mes del partido amistoso frente a Francia y a 117 del debut del equipo en Rusia 2018, frente a Japón.



Por otro lado, Karl-Heinz Rummenigge, presidente del consejo de administración del Bayern Múnich, explicó que “la opción de compra no expira” y que la permanencia del colombiano en el club es una decisión que se tomará sin apresurarse.



Rummenigge recordó que la llegada del jugador “Fue originalmente una idea de Carlo Ancelotti y creo que fue muy buena idea”.



Según el directivo, “Ha tenido un gran desarrollo, especialmente ahora con Jupp Henckes, y se ha convertido en un jugador muy importante, un jugador con una técnica refinada y un disparo fantástico, como se pudo ver hace poco con sus tiros libres directos contra Leverkusen”.



En las declaraciones al canal del club bávaro, los elogios de uno de los hombres fuertes del club no pararon: “Es un jugador que le hace bien a nuestro juego porque ha logrado un desarrollo en el juego en el medio campo”.



Sin embargo, la cuestión del fichaje está clara para el directivo y los números, que según rumores alcanzarían los 70 millones de euros, no llegarían a tanto: “Las cartas están sobre la mesa, estará cedido durante dos años. Después hay una opción que podemos ejercer, si mal no recuerdo son 42 millones de euros, eso no es poco dinero aunque en el mercado se pueden ver cifras disparatadas. Pero iremos con tranquilidad y llegado el momento adecuado, que no tiene que ser pronto, no tiene que ser en 2018, tomaremos la decisión”.



DEPORTES con redacción Futbolred