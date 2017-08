'James tiene que estar por fuera durante 2 o 3 semanas': Ancelotti

Carlo Ancelotti, entrenador del Bayern Múnich, habló de la lesión de James Rodríguez, quien según el conjunto alemán padece una lesión muscular en el muslo posterior derecho” y estará por fuera de las canchas “entre dos y tres semanas”.



Ante eso, el italiano confirmó que el volante cucuteño no estará en el duelo de la Supercopa de Alemania contra Borussia Dortmund este sábado.

“James no juega y nada cambia en nuestro plan, perdemos a otro jugador, sí claro que no estamos contentos con la situación, pero como dije, la temporada no ha comenzado todavía. Tenemos el primer partido oficial el sábado y tenemos que mantener la confianza, preparar bien el partido y tratar de ganar”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.



Sobre la precisión del estado del capitán de la Selección Colombia, Ancelotti sostuvo que “es una lesión en la que tiene que estar fuera durante dos o tres semanas, pero no será un problema, porque como he dicho, la temporada no ha comenzado todavía. Por eso estamos a tiempo de cambiar si perdemos a un jugador importante por dos o tres semanas“, concluyó.



Dicha noticia alarma en la Selección Colombia, pues el próximo 31 de agosto visitará a Venezuela por las Eliminatorias y posteriormente el 5 de septiembre recibe a Brasil en Barranquilla.



FÚTBOLRED