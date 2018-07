James Rodríguez se unirá al Bayern Múnich en Miami

Luego de muchas especulaciones sobre su futuro y en la recta final de sus vacaciones tras el Mundial, James Rodríguez se unirá esta semana al Bayern Múnich, según confirmó este domingo el propio club. Lo hará en Miami, durante la gira que hace el club por Estados Unidos, aunque no jugará en estos partidos de preparación, porque no se ha podido entrenar.

James se encuentra por estos días de vacaciones en Colombia. Está en la etapa final de la recuperación de su lesión del sóleo izquierdo, que lo aquejó durante el Mundial de Rusia, y espera comenzar cuanto antes los entrenamientos, ya con la certeza de que su futuro inmediato seguirá en el cuadro alemán.



El Bayern Múnich se encuentra adelantando su pretemporada en Estados Unidos, antes de iniciar las competiciones oficiales, el 12 de agosto en la Supercopa alemana y el 24 de agosto en el comienzo de la Bundesliga. Tras jugar un amistoso contra el París Saint-Germain, ahora el equipo tendrá otros partidos de preparación.



En ese marco, este domingo el club anunció su lista de 25 jugadores para disputar la Audi Summer Cup, en la que este miércoles enfrentará a Juventus de Italia, en Filadelfia. Según el comunicado, el sábado 28 de julio el Bayern viajará a Miami para enfrentar en amistoso al Manchester City y James acompañará al equipo en ese partido. Sin embargo, no estará en el juego, porque aún no está en condiciones de jugar.



“Además de Filadelfia, el Bayern visitará Miami, donde el 28 de julio disputará un segundo amistoso contra el campeón de Inglaterra Manchester City. James Rodríguez apoyará al equipo en Miami, aunque debido a su falta de entrenamientos no podrá jugar. Dos días después, Robben y compañía tienen programada la vuelta a Baviera”, dice el comunicado.



Bayern informó que en estos partidos de preparación tendrá jugadores como Arjen Robben, Franck Ribéry, Kingsley Coman, Serge Gnabry o Javi Martínez. Pero tendrá varias ausencias, además de James, la del chileno Arturo Vidal, quien sigue trabajando en Múnich tras haberse operado la rodilla.

Se acaban los rumores

Mucho se habló después del Mundial de Rusia del futuro de James. Hubo un tire y afloje de versiones entre la prensa española y alemana. Se dijo que podría volver al Real Madrid, que el Bayern le buscaba reemplazo y que él quería regresar al cuadro madridista, pero del otro lado se informó que su futuro seguiría en el conjunto bávaro.



Este viernes el director general del Bayern, Karl Rummenigge, aseguró en un evento del club que el volante colombiano continuará jugando allí. Incluso comentó que el colombiano seguiría una temporada adicional con los teutones. En una entrevista difundida en video por la página web del diario As de España, el director aclaró las dudas: “Ya se conoce el acuerdo en el tema James Rodríguez. Las noticias españolas no siempre son verdad. El futuro de James esta temporada está en Múnich y asumo que la próxima temporada su futuro estará en Múnich también”, dijo Rummenigge.



El entrenador Niko Kovac también había asegurado, en días pasados, que el volante de la Selección Colombia continuaría bajo los servicios del club de Múnich. Y por si las dudas, este domingo el propio club informó en sus redes sociales que el futbolista se integrará esta semana a la plantilla en Miami.



