'James Rodríguez se unirá al equipo en Miami': Bayern Múnich

Se acaba la especulación, el volante colombiano James Rodríguez se sumará al Bayern Múnich en Miami, así lo confirmó este domingo el club alemán.

Comunicado del Bayern múnich

Después de la victoria amistosa sobre el Paris Saint-Germain en Klagenfurt comienza el lunes por la mañana en el Audi Summer Tour 2018 en los Estados Unidos. A las 8:30 a.m. el avión despega desde Munich en dirección a Filadelfia, donde los campeones récord alemanes se enfrentan el 25 de julio con el campeón italiano Juventus de Turín. Los fanáticos en los Estados Unidos pueden esperar a Arjen Robben, Franck Ribery, Kingsley Coman, Serge Gnabry o Javí Martínez.



Arturo Vidal lamentablemente no puede viajar. El chileno continúa trabajando en Munich en su regreso después de su rodilla operada desde abril. Los profesionales de los Estados Unidos cuentan con el apoyo de numerosos jugadores jóvenes del FC Bayern. En general, Niko Kovac lleva a 25 jugadores en el viaje.



Además de Philadelphia FCB también viajará a Miami y allí el 28 de julio, un segundo partido de prueba contra el campeón inglés Manchester City. En Miami, James Rodríguez se unirá al equipo, pero debido a la acumulación de entrenamiento no puede jugar. Dos días después, se espera que Robben & Co. regrese a Munich.



La escuadra completa para el Tour Audi Verano 2018:

Sandro Wagner (número de camiseta: 2), Kwasi Okyere Wriedt (3), Franck Ribéry (7), Javi Martínez (8), Arjen Robben (10), Rafinha (13), Juan Bernat (14), Maximiliano Zaiser (15), Ryan Johansson (16), Oliver Batista-Meier (20), Serge Gnabry (22), Sven Ulreich (26), David Alabama (27), Pablo (28), Kingsley Coman (29) Wooyeong Jeong (30), Marcel Zylla (31), Jonathan Meier (33), Chris Richards (34), Renato Sanches (35), Christian Fruechtl (36) Meritan Shabani (37), Josip Stanisic (38 ), Ron-Thorben Hoffmann (39), Joshua Zirkzee (40).



DEPORTES