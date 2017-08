Cuerpo técnico no descarta a James contra Venezuela

El ayudante de campo del técnico de la Selección Colombia, Patricio Camps, señaló este martes, al finalizar el entrenamiento (a puerta cerrada), que el jugador James Rodríguez no está descartado para el partido de mañana contra Venezuela.

Camps afirmó: “La potestad del jugador en este momento es de la Selección Colombia, y somos nosotros los que decidimos”, y añadió: “Estamos viendo la evolución de su lesión, y nos tiene muy contentos el estado en el que está”.



La declaración del integrante del cuerpo técnico del equipo nacional va en contravía con lo que había dicho el Bayern Múnich el domingo pasado, cuando afirmó que James “bajo ninguna circunstancia” podía jugar contra Venezuela y que dependiendo de su estado se determinaría si podía hacerlo contra Brasil.

Pocos detalles se conocieron del último entrenamiento, pero fue el único con la plantilla completa ya que varios jugadores que militan en Europa, incluido el delantero del Mónaco Radamel Falcao García, llegaron en la madrugada de este martes.



Colombia viajará este miércoles, en un vuelo chárter, a las 3 de la tarde con destino a Cúcuta, y allí los recibirá un bus venezolano que llevará a los jugadores a San Cristóbal. En un principio se dijo que el equipo nacional aterrizaría en Venezuela el mismo día del juego; sin embargo, por normativa de la Fifa, el equipo visitante debe estar 24 horas antes del partido en la ciudad donde se jugará o si no, de no llegar a la hora estipulada, corre el riesgo de perder los puntos.

