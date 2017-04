James, 12 asistencias y 6 goles en lo poco que juega

06 de abril 2017 , 09:46 a.m.

Muy molesto se le vio a James Rodríguez al ser sustituido el pasado miércoles en el triunfo del Real Madrid contra EL Leganés (2-4). El colombiano manifestó con sus gestos (pegándole al banquillo) su incomodidad, pues aunque fue titular, no pudo jugar los 90 minutos, y eso que hizo gol y asistencia, aumentando sus registros en lo poco que juega.



El DT Zinedine Zidane argumenta que los jugadores ofensivos son propensos a las sustituciones en su equipo. El caso es que James en esta temporada de la Liga española solo ha jugado 751 minutos en 15 partidos. Es decir, en promedio unos 50 minutos por cada uno de sus juegos.

Las cifras concretas muestran que James ha sido titular en 8 partidos y que solo dos veces jugó los 90 minutos: el 21 de septiembre, en el empate 1-1 contra Villarreal, cuando hizo una asistencia, y el 10 de diciembre, en el triunfo 3-2 sobre la Coruña. En los otros seis, no solo fue sustituido sino que en tres de esos juegos fue el primer cambio.



En lo que va del 2017 James solo ha estado presente en siete partidos de la Liga, cuatro de titular y en ninguno jugó los 90 minutos. Pese a todo eso, el colombiano no desaprovecha sus oportunidades.



Sus números a favor



A pesar de esos pocos minutos de juego en el Real Madrid, James Rodríguez sobresale con sus cifras. Ha anotado 3 goles en Liga: al Español, al Eibar y al Leganés, y otros 3 en la Copa del Rey: dos al Sevilla y uno al Cultural Leonesa. Además, lleva 6 asistencias en esta temporada solo de la Liga española.



Si se miran las cifras completas, en todas las competiciones, James lleva 25 partidos jugados en la temporada, con 1.388 minutos, 6 goles, 12 asistencias y 32 remates al arco, en Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones y Mundial de Clubes.



Sus asistencias son el aspecto que más marca la diferencia a favor del colombiano, pues ya lleva 12, en 25 juegos, con la que hizo frente al Leganés. En Liga son 6, en Copa del Rey 3, en Liga e Campeones 2, y en el Mundial de Clubes una. Es el segundo volante con más asistencias en el fútbol español, detrás de su compañero Tony Kroos (14), solo que el alemán lleva un total de 3.170 minutos de juego en la temporada, más del doble que James.



Ahora el Colombia espera poder tener minutos en el juego contra el Atlético de Madrid, de este sábado, pues su titularidad se complica en los partidos más importantes. James fue inicialista contra el Español, Villarreal, Sporting, Coruña, Valencia, Eibar, Betis y Leganés. En el último derbi contra el Atlético, entró al minuto 83, y contra el Barcelona no jugó.



